Falleció Anne Schedeen, la recordada mamá de ALF

Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la serie ALF. (Anne Schedeen/Anne Schedeen)

Los fanáticos de ALF recibieron una triste noticia este fin de semana. Anne Schedeen, la actriz que interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia que acogió al famoso extraterrestre, falleció a los 77 años.

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La noticia fue confirmada por sus familiares a través de Facebook, donde la describieron como una mujer llena de creatividad, humor y amor por su familia.

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, escribieron en el emotivo mensaje con el que anunciaron su fallecimiento.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte.

La actriz falleció a los 77 años, según confirmó su familia. (Anne Schedeen/Anne Schedeen)

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Según el medio El País, Schedeen alcanzó fama internacional gracias a su papel de Kate Tanner en ALF, la exitosa comedia que se transmitió entre 1986 y 1990 y que contaba la historia de un simpático extraterrestre que terminaba viviendo con una familia estadounidense.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, la actriz participó en producciones como Tres son compañía, El increíble Hulk, Cheers, Magnum y Simon & Simon.

Aunque continuó actuando después de ALF, ningún personaje logró igualar el impacto que tuvo como la paciente madre de la familia Tanner, un papel que la convirtió en parte de la infancia de millones de televidentes alrededor del mundo.

Con su partida, se despide una de las caras más recordadas de una de las series más exitosas de la televisión de los años 80.