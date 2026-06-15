¿Predijo Gaspi su muerte? Este es el video viral del que todos hablan

La trágica muerte del creador de contenido argentino Gaspi ha provocado una enorme conmoción en redes sociales, donde miles de seguidores continúan reaccionando a la inesperada noticia.

El youtuber falleció el domingo en un accidente aéreo en Brasil y la noticia ha generado miles de reacciones y todo tipo de teorías.

Una de las más comentadas es de una grabación publicada hace aproximadamente un año, bajo el título “El regreso de Gaspi”, donde algunos usuarios creen haber encontrado coincidencias relacionadas con la fecha de su fallecimiento.

El detalle que desató las teorías

Gaspi murió este domingo en un accidente aéreo. Foto: La Nación Argentina. (Gaspi. /Gaspi)

Los seguidores más atentos comenzaron a analizar el video cuadro por cuadro y encontraron una escena que rápidamente se volvió viral.

Según comentan en TikTok, X, Instagram y otras plataformas, en una parte de la grabación aparece la fecha 6/14, justo en el momento en que Gaspi aborda un taxi.

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Aunque podría tratarse de un detalle sin importancia, muchos usuarios relacionaron inmediatamente esa fecha con el 14 de junio, día en que se reportó su fallecimiento.

Las coincidencias no terminaron ahí.

Otro momento llamó la atención

Varios seguidores también señalaron que cerca del final del video existe una escena que algunos interpretan como una representación de la muerte del personaje.

Además, aseguran que ese momento aparece exactamente en el segundo 14:06 de la grabación, una coincidencia que alimentó todavía más las especulaciones.

Mientras tanto, otros consideran que se trata simplemente de coincidencias que han sido magnificadas por el impacto emocional que ha generado la noticia.

Hay quienes creen que sigue vivo

La muerte de Gaspi ha provocado muchas teorías. (Facebook/Facebook)

La teoría ha llegado tan lejos que algunos seguidores incluso afirman que no creen en la muerte del creador de contenido.

Según estas personas, todo podría formar parte de un experimento social o una elaborada estrategia relacionada con el estilo de contenido que Gaspi acostumbraba realizar.

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde esas versiones, los comentarios continúan acumulándose en redes sociales.

Precisamente, por el tipo de videos irreverentes y sorprendentes que producía, algunos usuarios aseguran que una situación así sería algo que esperarían de él.