Muere el famoso youtuber Gaspi en una tragedia ocurrida en Río de Janeiro, Brasil

El youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido por sus seguidores como “Gaspi”, murió en un terrible accidente aéreo ocurrido este domingo 14 de junio.

El creador de contenido, de solo 23 años, perdió la vida en un accidente de helicóptero que ocurrió en Río de Janeiro, Brasil.

Gaspi, el youtuber argentino, murió en un accidente aéreo a sus 23 años. (Facebook)

El medio de comunicación La Nación, de Argentina, dio a conocer que dos aeronaves chocaron y el suceso dejó seis fallecidos.

Según informó ese medio de comunicación, en el helicóptero donde estaba Gaspi también estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y el piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave solo estaba Charles Marsillac, según revelaron.

Las autoridades brasileñas ya iniciaron la investigación para determinar cuáles fueron las causas del accidente.

Conocido por sus polémicos videos

El medio de comunicación Infobae también informó sobre el percance.

Según la publicación, Gaspi, quien era oriundo de Buenos Aires, contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era muy conocido los videos polémicos que acostumbraba publicar.

Gaspi participó en La Velada del Año del año pasado. (Facebook)

El éxito llegó muy temprano a su vida; con apenas 17 años tuvo éxito en las redes sociales y sus publicaciones alcanzaban miles de reproducciones en YouTube, con su característico saludo: “Buenas”.

Llegó a la fama con videos de humor y entrevistas hechas en la calle, en las que se se caracterizaba por ser irreverente. Tenía mucha facilidad para improvisar.

En los Coscu Army Awards en 2022 fue reconocido como ‘Youtuber del Año’. Además, su aparición en La Velada del Año del año pasado también le hizo seguir creciendo en las redes sociales.