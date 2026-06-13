Joaquín Yglesias anda con una sonrisa de oreja a oreja y esta es la razón

Joaquín Yglesias tiene motivos de sobra para sonreír. El cantante costarricense anunció este fin de semana el lanzamiento de Alma Ibérica, un proyecto musical en el que trabajó durante meses y que, según confesó, nació desde lo más profundo de su corazón.

Joaquín Yglesias cumplió un sueño que venía trabajando desde hace meses. (Instagram/Instagram)

El artista dejó ver la ilusión que siente por este nuevo paso en su carrera.

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“Después de muchos meses de trabajo, por fin mi nuevo disco ‘Alma Ibérica’ ya está disponible. Es un disco que hice desde el corazón, inspirado en la belleza de las grandes baladas españolas que tanto admiro”, expresó el artista.

Yglesias explicó que este álbum es un homenaje a esas canciones que han marcado generaciones y que forman parte de la historia de la música en español.

Entre los temas que incluye la producción destacan clásicos como: Te quiero, En carne viva, Si me dejas ahora, Hijo de la luna, Cómo es él y Un beso y una flor, además de otras interpretaciones que prometen conquistar a quienes disfrutan de las baladas románticas.

Joaquín Yglesias tiene una razón de peso para sonreír y quiso compartirla con sus seguidores. (Archivo/Archivo)

El cantante también aprovechó para invitar al público a escuchar el disco y apoyarlo.

“Me encantaría que pudieran escucharlo y disfruten de este viaje musical tanto como yo. Gracias por acompañarme en este camino. El apoyo con solamente escucharlo en Spotify ya es vital”, agregó.

La producción representa meses de dedicación, grabaciones y trabajo minucioso para dar vida a un proyecto que refleja la admiración que siente por la música española y por las canciones que han trascendido el paso del tiempo.

Sin duda, el lanzamiento de Alma Ibérica tiene a Joaquín Yglesias celebrando uno de los momentos más especiales de los últimos meses y esperando que el público haga suyo este viaje musical.