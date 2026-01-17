Cantante Joaquín Yglesias se dejó ver como pocas veces y confirma una gran verdad

El cantante Joaquín Yglesias sorprendió esta semana a sus miles de seguidores al compartir unas fotografías de él en las que se mostró como muy pocas veces lo ha hecho públicamente.

Joaquín Yglesias es uno de los cantantes más talentosos y guapos de Costa Rica. Fotografía: Instagram Joaquín Yglesias. (Instagram/Instagram)

Las imágenes bastaron y sobraron para confirmar una gran verdad que muchas admiradoras siempre han dicho sobre él: que es uno de los cantantes más guapos y talentosos del país.

Resulta que el juez de Nace una estrella quiso que el público lo conociera un poquito más y, mientras intercambiaba información poco conocida sobre él, fue compartiendo fotos del pasado que evidencian que siempre fue un galanazo.

Joaquín Yglesias era así de niño. Fotografía: Instagram Joaquín Yglesias. (Instagram/Instagram)

El tenor, de 42 años, mostró fotos de sus épocas de niño, adolescente y veinteañero al tiempo que revelaba algunos datos llamativos de él.

Una de las fotos más tiernas que compartió fue de sus tiempos de niño, en bicicleta y sin camisa. Esa imagen la usó como gancho en un sondeo que hizo respecto a la edad en la que empezó en clases de canto.

Joaquín Yglesias a los 14 años cuando empezó con clases de canto. Fotografía: Instagram Joaquín Yglesias. (Instagram/Instagram)

Luego, al confirmar la respuesta de que fue a los 14 años que dio ese paso en una academia, Joaquín usó otra foto de esos tiempos, también en bicicleta, pero esta vez más tapadito, pues vestía una camiseta de tirantes.

Más tarde compartió otra foto de los 19 años de un concierto sinfónico que dio en el 2003 en el Auditorio Nacional y otra de los 20 años, del 2004, de cuando participó en la ópera Rigoletto con la Compañía Lírica Nacional.

Joaquín Yglesias a los 19 años se veía así. Fotografía: Instagram Joaquín Yglesias. (Instagram/Instagram)

Ambas imágenes, en blanco y negro, llamaron la atención porque mostraron a un Joaquín con pasta y dotes de modelo, más allá de su innegable talento musical.

