Video: así fue el choque de dos helicópteros que acabó con la vida del youtuber Gaspi y del director Lucas Vignale

Las impactantes imágenes del accidente ya le dan la vuelta al mundo por la magnitud de la tragedia. (Gaspi. /Gaspi)

Un video captó el dramático momento en que dos helicópteros chocaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil, en un accidente que dejó a seis personas fallecidas y provocó un incendio de grandes proporciones.

Según informó el diario argentino La Nación, la colisión ocurrió en la intersección de Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campo, cuando ambas aeronaves impactaron en pleno vuelo y terminaron cayendo sobre un estacionamiento donde había decenas de vehículos.

Las imágenes muestran la magnitud del accidente y cómo, tras la caída, una de las aeronaves explotó al tocar tierra, generando una enorme columna de humo y fuego que obligó a una rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Entre las víctimas mortales se encuentra el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, así como el director audiovisual Lucas Vignale.

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Entre las víctimas mortales figuran el influencer argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale.

De acuerdo con este mismo medio, Gaspi tenía 23 años y había logrado reunir cerca de dos millones de seguidores gracias a sus videos de humor e intervenciones callejeras que lo convirtieron en una de las figuras emergentes más populares de las redes sociales argentinas.

En el helicóptero con matrícula PP-MAC también viajaban otras cuatro personas que fallecieron producto del impacto y la posterior explosión.

Los helicópteros chocaron en pleno vuelo antes de precipitarse sobre una zona donde había decenas de vehículos estacionados. (Gaspi. /Gaspi)

El accidente además provocó daños en varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento donde cayó una de las aeronaves, mientras que los bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras zonas cercanas.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó la colisión aérea y esclarecer las circunstancias que llevaron a la tragedia.