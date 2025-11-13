Teleguía Farándula

Falleció Jorge Lorenzo, querido actor de El Marginal, exitosa serie de Netflix

El reconocido actor argentino Jorge Lorenzo, recordado por su papel de Capece en El Marginal, murió a los 66 años tras enfrentar complicaciones de salud

Por La Nación / Argentina / GDA

La noche de este miércoles 12 de noviembre se confirmó la muerte de Jorge Lorenzo, actor argentino de 66 años, reconocido por su papel como Capece en la serie de Netflix El Marginal.

Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia

Jorge Lorenzo destacó por su papel de Capece, personaje clave en El Marginal. (Instagram/Tomada de Instagram)

La Asociación Argentina de Actores informó del fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó “profunda tristeza” y envió condolencias a sus seres queridos. La entidad acompañó el mensaje con una fotografía del artista y destacó su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.

Natalia Bocca, amiga y parte del equipo de prensa del actor, confirmó que Lorenzo estuvo internado desde septiembre debido a un problema cardíaco que luego derivó en complicaciones respiratorias.

Trayectoria y últimos trabajos

Jorge Lorenzo, nacido el 23 de diciembre de 1958, desarrolló una carrera diversa en televisión, cine y teatro. Aunque su personaje de Capece en El Marginal fue el que mayor notoriedad le dio, acumuló numerosos roles en producciones como ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, Caro Pirata, Son amores, Rincón de Luz, EDHA y El jardín de bronce, entre muchas otras.

Su última aparición fue en En el barro, spin-off de El Marginal, donde volvió a interpretar a Capece y había anticipado su participación en la segunda temporada.

En cine actuó en títulos como La herida, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis y Hermanas. En teatro tuvo una trayectoria destacada con obras como Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad y La lección de anatomía. Hasta octubre siguió en escena con Póker indio y otra obra de su autoría.

Jorge Lorenzo destacó por su papel de Capece, personaje clave en El Marginal, serie protagonizada por Nico Furtado (Instagram/Tomada de Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA

