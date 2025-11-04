Morgan Freeman preocupa a sus seguidores tras aparecer desorientado en el show de Jennifer Hudson

El reconocido actor Morgan Freeman, de 88 años, causó inquietud tras su reciente participación en The Jennifer Hudson Show. En un video que rápidamente se volvió viral, se observa al intérprete caminar con lentitud por el conocido “spirit tunnel” del set, apoyándose en la pared y recibiendo ayuda del personal.

Las imágenes encendieron las alarmas en redes sociales, en las que miles de internautas comentaron su aspecto frágil y su aparente desorientación.

En la plataforma X (antes Twitter), los mensajes se multiplicaron: algunos lamentaron verlo tan envejecido, mientras otros expresaron admiración por su fortaleza para continuar activo a su edad.

“Parece muy confundido, como si no supiera qué hacer”, escribió un usuario. “Me entristece verlo así, pero qué grande sigue siendo”, agregó otro.

El guante negro y su lucha contra la fibromialgia

Durante el programa, varios espectadores notaron que Freeman usaba un guante negro en su mano izquierda, accesorio que utiliza desde hace más de una década para aliviar los efectos del daño nervioso crónico que padece desde un accidente automovilístico en 2008.

El actor sufrió fracturas en el brazo y el codo tras el vuelco de su vehículo en Charleston, Mississippi, y permaneció hospitalizado varios días. Las secuelas le provocaron una parálisis parcial en la mano izquierda y dolores persistentes, por lo que el guante le ayuda a mejorar la circulación y disminuir el dolor derivado de la fibromialgia.

Esta enfermedad crónica, sin cura definitiva, afecta a millones de personas en todo el mundo. Según datos del Daily Mail, cerca de cuatro millones de adultos en Estados Unidos viven con esta condición, caracterizada por dolor muscular constante, fatiga, rigidez y dificultades cognitivas.

Una carrera marcada por la resiliencia

A pesar de las limitaciones físicas, Morgan Freeman continúa activo en la industria cinematográfica y es considerado uno de los actores más respetados de Hollywood.

Con más de seis décadas de carrera, ha interpretado personajes emblemáticos como Ellis Boyd “Red” Redding en Sueño de fuga (The Shawshank Redemption) y ha sido reconocido por su voz inconfundible y su trayectoria ejemplar.

Su apertura para hablar de sus problemas de salud ha sido vista como una forma de dar visibilidad a la fibromialgia y al impacto del envejecimiento en las figuras públicas.

La información fue publicada originalmente por Infobae, que recogió los reportes de VietNamNet y Daily Mail.

