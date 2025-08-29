Familia de Bruce Willis tomó dura decisión sobre el actor, tras más complicaciones de salud

Bruce Willis vive en una residencia con cuidados permanentes debido a su demencia. Su familia lo visita con frecuencia y lo acompaña en el proceso. (@emmahemingwillis/IG)

La familia de Bruce Willis tomó la decisión de enviar al actor a una residencia con cuidados permanentes debido al deterioro que sufre su salud por la demencia que padece hace varios meses.

El actor fue trasladado a una vivienda adaptada con equipo de cuidado las 24 horas y ya no comparte casa con su esposa, Emma Heming, según contó ella en una entrevista con Diane Sawyer.

Heming explicó que la decisión, que calificó como “una de las más difíciles”, se tomó pensando en las necesidades de sus hijas menores y en la seguridad y el entorno que requiere el actor mientras avanza su demencia.

En la conversación emitida en el especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, Heming describió que la capacidad de comunicación de Willis se ha deteriorado: “está perdiendo el lenguaje”, dijo, y señaló que la familia ha aprendido “una forma diferente” de comunicarse con él.

En la entrevista la esposa también contó que, pese a esos cambios cognitivos, el estado físico general de Willis se mantiene en buen nivel.

El actor, de 70 años, había anunciado su retiro de la actuación en 2022 por problemas de afasia; el diagnóstico se amplió después a demencia frontotemporal (FTD). La familia informó públicamente esas etapas del diagnóstico en 2022 y 2023, y desde entonces ha ido ajustando cuidados y rutinas conforme la enfermedad avanza.

Según Heming, Bruce vive ahora en una residencia cercana, de una planta y diseñada para sus necesidades, con un equipo de cuidadores permanentes.

La decisión buscó evitar cambiar por completo la vida diaria de las niñas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, quienes visitan a su padre con frecuencia y la casa elegida permite esas visitas sin convertir el hogar de las niñas en un lugar adaptado exclusivamente al cuidado de Bruce Willis.

“Bruce querría que ellas estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las suyas”, afirmó Heming en la entrevista.

La familia, incluida la exesposa Demi Moore y las hijas mayores Rumer, Scout y Tallulah, ha sido mencionada como parte del círculo que acompaña el proceso. Heming relató también que aparecen destellos del carácter y la risa de Willis en momentos puntuales, pero que esos instantes suelen ser breves.

Ella calificó el camino como doloroso y subrayó que la presencia de pequeñas señales del “Bruce de antes” es difícil de ver porque desaparecen con rapidez.