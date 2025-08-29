Venezolana Ana Karina Manco ya había sido noticia por protagonizar feo altercado en aeropuerto

La actriz venezolana Ana Karina Manco vive en Costa Rica. (redes/Instagram)

La venezolana Ana Karina Manco ya había sido noticia anteriormente por protagonizar un altercado en un aeropuerto donde aseguró que sufrió de xenofobia.

La actriz, de 54 años, ha dado bastante de qué hablar en las últimas horas al subir un video en sus redes donde habló mal de Costa Rica y en el que aseguró que “el pura vida es pura hipocresía”.

En Tiktok también circula otro video de ella donde se escucha claramente alterada con un trabajador de una aerolínea cuando intentaba viajar hacia Costa Rica.

Los hechos habrían ocurrido a finales de noviembre de 2023 y ella misma lo hizo para denunciar que sufrió de xenofobia al decir que era italiana.

En el video además expuso a su hija, quien estaba muy afectada por lo ocurrido, y quien le decía: “mami, ya” mientras se limpiaba sus lágrimas.

“Señora, yo la estoy ayudando. Este un sitio público, puedes grabar lo que quieras, pero señora la que está alzando la voz es usted, yo la estoy ayudando. Baje la voz señora, la estoy tratando de ayudar”, dice el empleado del aeropuerto mientras ella lo grababa.

Al final, el empleado de la aerolínea le devolvió los pasaportes de ella y de sus hijos y le indicó que no la iba a ayudar por su forma de actuar.

En una entrevista que Manco dio al periodista venezolano Luis Olavarrieta en marzo de 2024 contó que dicha situación ocurrió en el aeropuerto de Orlando y que ella es venezolana- italiana, porque su abuelo era italiano, y que usa su pasaporte italiano desde hace 12 años, por eso djo que era de esa nacionalidad.

“Se ve que el señor es nuevo y va y le pregunta al de allá (otro compañero) y dice: ‘Es que los venezolanos no han terminado de entender que para ir a Costa Rica deben de tener visa americana’, y le digo, ‘disculpa, mi pasaporte es italiano, soy italiana’, y él ‘no tú eres venezolana, si naciste en Venezuela, eres venezolana’”, explicó.

La actriz agregó que “fue tal el maltrato que me sentí humillada”, y que le dio tanta rabia que por eso empezó a grabar y lo compartió en sus redes.

Al final los representantes de la aerolínea le pidieron disculpas después de todo el altercado y que al final la dejaron viajar.

El video que subió hablando mal de Costa Rica ya se eliminó de sus redes, así como este otro; sin embargo, quedaron grabados en otras páginas.