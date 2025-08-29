¿Quién es Ana Karina Manco, la famosa actriz que dejó en mal a Costa Rica frente a miles de personas?

Famosa actriz venezolana Ana Karina Manco (Instagram/Tomada de Instagram)

Ana Karina Manco es una reconocida actriz venezolana con más de tres décadas de trayectoria en la televisión latinoamericana y en las últimas horas se ha vuelto tendencia por lo que dijo sobre Costa Rica.

La famosa actriz, de 54 años, se vino a refugiar de la dura situación social, política, económica y de seguridad que vive Venezuela, pero ni aquí se le queda bien.

Ella publicó un extenso video donde se quejó con todo de Costa Rica y aseguró que el “pura vida es pura hipocresía”.

La ahora polémica intérprete nació en Caracas en 1970 y desde muy joven mostró interés por la actuación, debutando en televisión a los 13 años.

Su nombre se popularizó en los años noventa gracias a su participación en varias telenovelas que marcaron época en Venezuela y en otros países de la región. Una de las producciones más recordadas es “La mujer sin rosto” , donde interpretó a la protagonista Altagracia Del Toro, papel que la catapultó al reconocimiento internacional.

Además, ha trabajado en otras novelas de gran audiencia como Contra Viento y Marea, La Pasión de Teresa, El Desprecio, Rubí Rebelde, Carmen querida, Amores de fin de siglo y muchas más, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión venezolana.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en diferentes géneros dramáticos, y en programas de entretenimiento como conductora invitada. Su presencia ha trascendido fronteras.

Ana Karina Manco es considerada una de las grandes figuras de la televisión de su país. Aunque en la actualidad no tiene la misma exposición mediática de sus años de mayor éxito, su nombre sigue ligado al recuerdo de telenovelas que marcaron a toda una generación de televidentes en América Latina.