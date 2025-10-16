Familiares de Diane Keaton revelan la agresiva enfermedad que le quitó la vida

Los familiares de Diane Keaton dieron a conocer la causa de su muerte. (PATRICK T. FALLON/AFP)

La actriz Diane Keaton, ganadora de un Óscar y reconocida por su carisma y vitalidad, falleció el pasado 11 de octubre, dejando consternados a familiares, amigos y seguidores en todo el mundo. Cinco días después de su partida, sus allegados confirmaron la causa de su muerte en un comunicado oficial.

Según informan sus familiares a People, la artista murió a causa de una neumonía, una enfermedad que, según describieron, avanzó de manera inesperada y agresiva. La familia aprovechó el mensaje para agradecer a todos los que enviaron palabras de apoyo y cariño durante estos días difíciles.

Diane Keaton tenía neumonía. (AFP/La Nación)

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido en los pasados días en relación con su amada Diane, quien murió de neumonía”, indica el comunicado.

Más allá de su carrera en el cine, los familiares de Keaton quisieron resaltar sus grandes pasiones en la vida: el amor por los animales y el compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, recomendaron que quienes deseen rendirle homenaje consideren donaciones a bancos de alimentos locales o asociaciones de protección animal.

Una fuente cercana a la actriz reveló a People que la salud de Diane sufrió un deterioro repentino, algo que tomó por sorpresa a todos debido a su energía y espíritu siempre activo. La intérprete pasó sus últimos días rodeada de sus seres más cercanos, en la absoluta privacidad, incluso lejos del conocimiento de amigos de toda la vida.

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton ha conmocionado a la industria del cine y a sus millones de seguidores, quienes siempre admiraron su talento.