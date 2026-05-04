Famosa actriz llegó a Costa Rica por un implante y terminó casándose y viviendo en el país

La actriz y comediante Gina Yashere, reconocida por su trabajo en televisión internacional, reveló que llegó a Costa Rica por un problema dental y terminó enamorándose del país, donde hoy vive y se casó, una historia que resumió así: “Así lo quiso el universo”, según dijo a la revista Out.

Un tratamiento que terminó cambiándole la vida

La actriz Gina Yashere llegó a Costa Rica por un tratamiento dental. (Instagram/Instagram)

Yashere explicó que todo comenzó por necesidad médica, al buscar opciones más económicas para implantes dentales fuera de Estados Unidos.

“Necesitaba dos implantes… incluso con seguro médico querían cobrarme 13.000 dólares (casi 6 millones de colones)… pensé: ‘Esto es ridículo’”, relató.

En medio de esa búsqueda, encontró en Costa Rica una alternativa viable dentro del turismo médico.

“Me pregunté: ¿dónde está la Turquía de Estados Unidos?… México y Costa Rica seguían apareciendo… y decidí probar Costa Rica”, explicó.

Tras su llegada, el país la sorprendió. “Este lugar es realmente bonito… y me enamoré de él”, afirmó.

Antes de este cambio, la actriz ya tenía una carrera consolidada. Nacida en Londres en 1974, trabajó como ingeniera antes de dedicarse al entretenimiento.

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Ganó reconocimiento con sus rutinas de stand-up, participaciones en Live at the Apollo y su paso por The Daily Show. Además, fue cocreadora y actriz en la serie Bob Hearts Abishola, donde interpretó a Kemi.

La actriz y comediante también ha formado parte del universo de Star Trek, al integrarse al elenco de la serie Star Trek: Starfleet Academy, donde interpretó a un personaje alienígena dentro de una trama que destacó por su diversidad.

La decisión de quedarse en Costa Rica

La actriz Gina Yashere llegó a Costa Rica por un tratamiento dental. (Instagra/Instagram)

Tras su experiencia, Yashere decidió invertir en el país y construir una casa en la costa caribeña.

“Cuando tengo dinero, necesito invertirlo… así terminé comprando propiedades”, comentó sobre su decisión.

También destacó el impacto positivo en su vida: “Mi presión arterial ha bajado”, dijo al referirse a su estadía en Costa Rica, al tiempo que agregó que buscaba tranquilidad. “Necesito mucho tiempo de paz… por eso me mudé a la costa caribeña”.

Boda y nueva vida en el país

La actriz selló esta etapa al casarse con su pareja, la académica Nina Rose Fischer, en una ceremonia en Cahuita, Limón, junto con familiares y amigos.

Lo que comenzó como un viaje por salud terminó convirtiéndose en un cambio total de vida.

“Así lo quiso el universo”, reiteró Yashere al resumir su historia.