Presidente de la Liga de Baloncesto estalla tras caso De La Ghetto y lanza fuerte crítica a Migración

Royran Arias cuestionó duramente el accionar de Migración en el caso. (De La Ghetto/De La Ghetto)

El caso de De La Ghetto sigue dando de qué hablar y ahora fue Royran Arias, presidente de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), quien soltó todo lo que piensa tras lo ocurrido.

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Arias no se guardó nada y aseguró que lo vivido con el artista en el aeropuerto internacional Juan Santamaría fue un golpe fuerte para la organización, especialmente por la importancia que tenía el reguetonero dentro del evento.

“Para nosotros era una persona muy importante. No solo era un invitado, él es patrocinador de la liga, pone dinero, está en uniformes, en transmisiones… era parte clave del proyecto”, explicó.

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De La Ghetto no pudo ingresar al país para su participación en el evento deportivo. (De La Ghetto/De La Ghetto)

“Hubo un mal manejo”

El presidente de la LSB fue directo al señalar que, desde su perspectiva, lo ocurrido se debió a una mala interpretación que luego se convirtió en un problema mayor.

“Creemos que hubo primero una mala interpretación y después un mal manejo. Era tan sencillo como tomar el teléfono y preguntarnos qué estaba pasando”, afirmó.

Según detalló, De La Ghetto no venía a dar un concierto dentro del evento deportivo, sino a participar como embajador y animador, sin recibir pago.

“Era un evento deportivo, ad honorem. Él venía a apoyar el baloncesto, no a trabajar como artista en un concierto”, insistió.

La LSB asegura que el artista venía sin cobrar y como apoyo al baloncesto. (Instagram/Instagram)

Inconsistencias que no cuadran

Arias también cuestionó varias decisiones de las autoridades migratorias que, según dijo, no logran entender.

“Si a él le pedían permiso de trabajo, ¿por qué sí dejaron ingresar a otras personas de su equipo? ¿Por qué otros artistas en situaciones similares sí han podido entrar?”, lanzó.

Incluso aseguró que estuvieron dispuestos a todo para resolver el problema en el momento.

“Les dijimos que si querían mandar policías al evento, que lo hicieran. Que vinieran y comprobaran que no era un concierto. Nunca quisieron escuchar”, agregó.

La versión de Migración

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) fue clara en su postura.

La institución explicó que el rechazo de ingreso se dio porque el artista no contaba con el permiso correspondiente para realizar actividades en el país.

Además, recalcaron que no se trató de una detención.

“Una persona a quien se le niega el ingreso no queda en calidad de detenida, sino bajo acompañamiento de la aerolínea para abordar el próximo vuelo disponible”, indicaron.

“Fue una vergüenza internacional”

El presidente de la LSB también fue contundente al hablar del impacto que tuvo la situación fuera del país.

“Esto se volvió internacional. Medios en Puerto Rico y Estados Unidos hablaron del tema. Lo que iba a ser algo positivo terminó siendo una mala experiencia”, lamentó.

Aseguró que incluso sintieron vergüenza por lo ocurrido, tomando en cuenta el esfuerzo que se hizo para traer al artista y el nivel del evento.

De La Ghetto iba a formar parte del show de estrellas de LSB. (Facebook/De La Ghetto iba a formar parte del show de estrellas de LSB.)

El evento siguió, pero faltó algo

A pesar del golpe, Arias destacó que el Juego de Estrellas se realizó con éxito, con participación de exjugadores de la NBA, artistas nacionales y figuras públicas.

Sin embargo, reconoció que la ausencia del reguetonero se sintió.

“Nos faltó esa experiencia. Era parte importante del show”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado directo a las autoridades.

“Somos una liga que quiere crecer, que quiere visibilizar el deporte. Solo pedimos apoyo y sentido común para que situaciones como esta no vuelvan a pasar”, concluyó.