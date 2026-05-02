Migración le rechazó el ingreso a cantante internacional a solo horas del show que daría en Costa Rica

El cantante estadounidense Rafael Castillo Torres, conocido en el mundo artistico como De La Ghetto, no pudo ingresar este viernes a Costa Rica porque las autoridades de Migración no se lo permitieron, esto previo a un show que tenía planeado dar este sábado en el show de estrellas de La Liga Superior de Baloncesto (LSB).

Así lo dio a conocer la LSB por medio de una publicación hecha en su página oficial de Facebook, en la que indicaron que De La Ghetto llegó a Costa Rica a eso de las 11 a.m. del viernes, pero Migración lo frenó en el aeropuerto.

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De La Ghetto iba a formar parte del show de estrellas de LSB. (Facebook/De La Ghetto iba a formar parte del show de estrellas de LSB.)

“El artista fue invitado oficialmente por la LSB para participar en las actividades del Juego de Estrellas LSB 2026, en calidad de embajador de la liga y su participación especial de host dentro del juego de estrellas. Es importante aclarar que De La Ghetto cuenta con su documentación en regla, y que su participación en el evento fue establecida ad honorem, sin recibir ningún tipo de remuneración económica”, indicó la LSB.

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En apariencia, y según lo explicado por LSB en su publicación, la detención del cantante tendría que ver con una especie de confusión que se habría dado en cuanto al show que daría, por el cual no habría cobrado ni un colón.

“Desde la LSB manifestamos nuestro rechazo a la posición asumida por las autoridades migratorias, quienes argumentan que el artista ingresó al país para realizar actividades remuneradas que no fueron gestionadas. Ante esta situación, se presentaron las pruebas correspondientes que demuestran su rol como host, animador y su participación en el evento serían gratuitas en nuestro evento deportivo, al igual que el resto de celebridades, deportivas, influencers y figuras públicas, incluso, asumiendo costos logísticos junto a su equipo de trabajo, con el único objetivo de aportar al crecimiento del baloncesto nacional”.

El cantante habría sido detenido este viernes cuando llegó al país.

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Además de expresar su respaldo y apoyo total a De La Ghetto y a su equipo, los organizadores indicaron que esperan que esta situación se pueda resolver con la mayor brevedad posible para que el artista pueda participar del show del juego de estrellas.

Por su parte, Migración explicó que fue lo que sucedió en el caso del artista.

“En aplicación a la Ley General de Migración y Extranjería, este sábado la institución realizó el rechazo del artista conocido como: De la Ghetto, esto en razón de no poseer un permiso de artista para realizar actividades en Costa Rica.

“Es importante mencionar que una persona a quien se le niega el ingreso al país, no queda calidad de detenida, sino que queda en el acompañamiento de la aerolínea para que pueda abordar el vuelo próximo”, explicó Migración.