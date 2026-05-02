Impactantes imágenes muestran la magnitud del violento choque que dejó tres heridos en el centro de San José

Imágenes muestran la magnitud de un violento choque ocurrido la madrugada de este sábado en el centro de San José, el cual dejó como saldo tres personas heridas de gravedad.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 4:40 a.m. en el distrito Carmen, específicamente en la esquina del Banco Davivienda, sobre calle 0 y avenida 2.

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Choque en el centro de San José deja 3 heridos. Foto ANI. (ANI/Choque en el centro de San José deja 3 heridos. Foto ANI.)

Los cuerpos de emergencias fueron alertados sobre la colisión de dos vehículos, uno de ellos tipo pick up, por lo que despacharon varias unidades a la escena.

Según el informe brindado por el Cuerpo de Bomberos, en el sitio los paramédicos atendieron a tres personas, las cuales fueron trasladadas de emergencia al Hospital Calderón Guardia.

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La Cruz Roja detalló que de dos de los pacientes fueron llevados en condición urgente, mientras que el tercero fue trasladado en estado crítico.

Choque en el centro de San José deja 3 heridos. Foto ANI. (ANI/Choque en el centro de San José deja 3 heridos. Foto ANI.)

En las fotografías se observa como la parte delantera del pick up quedó completamente despedazada, mientras que el otro vehículo, negro, al parecer, recibió el impacto en el lado izquierdo.

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De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo ocurrió el choque, solo sabe, de forma preliminar, que este habría ocurrido en una intersección.