De La Ghetto vivió incómodo momento al no poder ingresar al país y lo tomó con humor

El cantante estadounidense De La Ghetto se quedó varado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ya que las autoridades le rechazaron el ingreso a Costa Rica.

De La Ghetto permaneció en el aeropuerto tras el rechazo de ingreso al país. (Instagram De La Guetto/Instagram De La Guetto)

Lejos de molestarse, el artista optó por tomarse la situación con humor y compartir su reacción en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

LEA MÁS: Jecsinior Jara confiesa que su nuevo “caballito” lo tiene más flaco

Desde una sala de espera, el reguetonero publicó un video en el que aparece recostado, tranquilo, pese al inconveniente. Ahí lanzó una frase que resumió su experiencia: cuestionó cómo es entrar al país y respondió, en tono irónico, que no es nada fácil.

Para acompañar la broma, utilizó un fragmento de su canción “Es Difícil”, tema que lanzó en 2008 y que habla sobre lo complicado que puede ser no lograr lo que se quiere. En esta ocasión, lo adaptó a lo vivido en el aeropuerto.

El cantante iba a participar en el Juego de Estrellas de la LSB..

¿Por qué no lo dejaron entrar?

El rechazo de ingreso fue confirmado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que explicó que el artista no contaba con el permiso requerido para realizar actividades en el país.

Según detallaron, no se trató de una detención, sino de un procedimiento migratorio habitual, en el que la persona queda bajo acompañamiento de la aerolínea hasta abordar el siguiente vuelo disponible.

El artista utilizó su canción Es Difícil para bromear sobre lo ocurrido (Instagram/Instagram)

Lo esperaban en evento deportivo

El reguetonero tenía previsto participar en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), donde fungiría como embajador y animador del evento.

Para facilitar y agilizar el proceso de registro, quienes pasan por el Aeropuerto Juan Santamaría pueden utilizar los puestos de autochequeo disponibles. A través de esta opción, podrán imprimir su boleto, registrar sus maletas o realizar cambios en sus reservas de manera rápida y sin filas. (Jesus Fung Yan/Cortesía AERIS)

Desde la organización defendieron al artista y aseguraron que su participación sería completamente gratuita, por lo que cuestionaron la decisión de las autoridades migratorias.

Incluso indicaron que presentaron documentación para demostrar que no se trataba de una actividad remunerada, sino de una colaboración para impulsar el baloncesto nacional.

A pesar de no haber logrado ingresar al país, De La Ghetto dejó claro que prefiere tomarse las cosas con humor.