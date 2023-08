Famosa actriz llora para contar que terminó su relación con joven 30 años menor

Actriz Alina Lozano y su expareja 30 años menor (Tomada de Instagram)

La famosa actriz colombiana Alina Lozano pasa por un duro momento tras terminar con su pareja, un joven 30 años menor que ella.

La intérprete, conocida por su participación en “Pedro, El Escamoso”, anunció en junio anterior, que se iba a casar con el actor de 23 años, Jim Velázquez, pero ahora entre lágrimas comunicó el fin de su relación.

“Estoy superafectada, hoy que llegué a la casa se viene toda la andanada de sentimientos. Esta relación inició públicamente y se termina públicamente, amigos”, contó llorando.

Aunque no dio muchos detalles, la artista aseguró que la relación le estaba empezando a generar malos ratos y que ella, a sus 54 años de edad, ya no está para eso.

“Se nos salió de las manos; en mi caso, el amor ya no es para sufrir y en este momento yo ya estoy empezando a sufrir. Yo no quiero eso y yo paro en el momento en que no es sano”.

Mientras supera y cura su corazón roto, Lozano se refugia en su familia y los viajes.