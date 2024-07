Famosa influencer española está en Costa Rica y mostró una cruda realidad del país

La influencer española Sofía Moreno se ganó a a muchos ticos con un gran gesto. (Instagram)

Sofía Moreno, famosa creadora de contenido española, contó la cruel realidad que vive Costa Rica, durante sus vacaciones por el país.

La española, que tiene más de seis millones de seguidores en sus redes sociales, anda de paseo por Costa Rica con algunos amigos y, además de mostrar algunas de las bellezas que tiene Limón y La Fortuna de San Carlos, realizó una gran obra por un hecho que le generó mucho dolor.

En un video que ya suma más de medio millón de reproducciones, mostró que quedó impactada con la gran cantidad de perros callejeros que hay en el país, pero dos en específico le llamaron más la atención.

“Aquí en Costa Rica, como en casi todos los países, siempre hay un montón de perros abandonados y me da mucha pena porque sabéis que amo a los animales, da mucha pena. He pasado ya varias veces por un sitio donde hay dos perritos que ni se levantan y les he comprado comidita, para por lo menos darles comidita, porque me siento muy mal si no hago nada”, contó en la introducción del video.

En las imágenes mostró que, además de alimentarlos, les quitó algunas garrapatas y les dio mucho cariño, concluyó diciendo que si pudiera se los llevaría a todos a España.

La publicación de TikTok tiene muchos comentarios, la mayoría felicitándola y agradeciéndole por su labor.

“Hicimos famosa a la persona correcta”, “Por más personas como tú”, “Qué linda”, “Ojalá existieran más personas así”, “Es muy lindo tu amor por los animales”, fueron algunos de los comentarios.

Moreno ha publicado mucho contenido de su paso por el país y es que este viaje era uno de sus principales propósitos del año, hecho que sin duda la tiene muy ilusionada.