Famoso actor de telenovelas, Hector Parra, fue condenado a 13 años de prisión por abusar de su hija

Actor Hector Parra fue condenado a 13 años de prisión (Tomada de Twitter)

Hector Parra, famoso actor de telenovelas, fue sentenciado a más de 13 años de prisión por abusar sexualmente de su propia hija.

Aunque el caso tiene mucho tiempo en los tribunales, tras una apelación de la defensa del actor, las autoridades volvieron a revisar las pruebas y le dictaron una condena de 13 años y 10 meses de prisión.

Al actor se le acusó de abuso y corrupción de menores contra su propia hija, Alexa Hoffmann, ya que la joven lo denunció junto con su madre.

Tras conocer la sentencia, la joven publicó un mensaje de agradecimiento en su perfil de Instagram, ya que ha sido un caso muy mediático por la fama del actor.

“Hoy obtuve una parte de justicia. Agradezco a todas las personas que me han acompañado en este proceso, han sido un apoyo invaluable cuando he pensado que no puedo más. El camino aún es largo para vamos con paso firme. La verdad seguirá prevaleciendo”, compartió.

Además de la cárcel, el artista deberá darle una suma de 200 mil pesos mexicanos, más de seis millones de colones, pero puede interponer una apelación o reducción de pena.

Parra es conocido por su participación en novelas, obras de teatro y películas mexicanas como: “La Usurpadora”, “María Belén”, “Cómplices al rescate” y muchas más.