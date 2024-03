Eugenio Derbez dijo “no” a una tentadora propuesta que le hicieron en México, ¿usted qué haría?

Eugenio Derbez casi se lanza a la presidencia de México.

Una tentadora propuesta que le hicieron en México a Eugenio Derbez puso al comediante y actor a frotarse las manos pero, al final de cuentas, la rechazó.

El empresario mexicano confirmó en una entrevista con el periódico El País, que en el 2022 hubo políticos mexicanos que le ofrecieron un partido para que se lanzara a la presidencia.

Derbez dijo que el ofrecimiento llegó luego de que en una encuesta que hicieron en el periódico Reforma sobre el polémico Tren Maya, su nombre saliera como el cuarto por el que más votaría la gente en caso de que se postulara para presidente.

Ludovico P.Luche, personaje que interpreta en la serie La Familia P.Luche, fue uno de los principales adversarios que alzó la voz contra el proyecto del tren del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se echó a mucha gente en la bolsa.

“Tuve un enfrentamiento con el presidente por el Tren Maya. A raíz de que empecé esta lucha por defender la Riviera Maya y los cenotes empecé a adquirir visibilidad política, al grado de que hicieron una encuesta en el periódico Reforma y salí en cuarto lugar (en la carrera electoral) sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato”, respondió Derbez al periódico español.

Eugenio Derbez es creador de populares series como La familia P.Luche.

Aceptó que la propuesta la valoró muy en serio por algunas características que, desde su punto de vista, lo distanciaba del resto.

“Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: ‘Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir’”, continuó.

Eugenio destacó que del ofrecimiento le atrajo la idea de poder ayudar a los 120 millones de mexicanos, algo que le hubiera encantado hacer porque no le debe favores a nadie.

“¿Qué mejor regalo te puedes dar que ayudar a más de 120 millones de mexicanos? Me hubiera encantado hacerlo, te lo juro, sobre todo porque no le debo favores a nadie, no conozco a nadie en la política, pero el precio por sentarse en esa silla (presidencial) era muy alto. Así que decidí seguir haciendo reír por mi propio bienestar y el de mi familia.

Eugenio Derbez tiene cuatro hijos y actualmente está casado con la actriz Alessandra Rosaldo.

Derbez no descartó animarse en algún momento a incursionar en política, pero por ahora, su respuesta fue no.