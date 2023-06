Conozca al tico que maravilló a Eugenio Derbez con su talento

Eugenio Derbez le echará el hombro al tico Kendall Peña. Tiktok.

A sus 24 años y apenas un par de lleno en la música, el joven cantante nacional Kendall Peña ya ha tocado el cielo con sus manos.

Hace tan solo unos días, el muchacho, vecino de Desamparados, llegó a los ojos de nada más y nada menos que Eugenio Derbez, a quien dejó maravillado, al punto de que pronto le ayudará a producir uno de sus temas.

Las cosas buenas en la naciente carrera de Kendall no quedan ahí, pues ya ha tenido la oportunidad de abrirle los conciertos a grandes artistas internacionales como Camilo, Sin Bandera o Melendi, lo cual confirma que está haciendo muy bien su trabajo.

LEA MÁS: ¡Óigame! Eugenio Derbez se convertirá en el padrino de un joven talento tico

-¿Desde cuándo canta?

Canto desde niño, pero desde octubre del 2021 fue que lo empecé a tomar más en serio con mi primera canción.

-¿Qué lo llevó a tomarlo más en serio?

Creo que la música para mí siempre ha sido una forma para desahogarme, cuando no tenía las palabras para poder decir las cosas, lo hacía por medio de la música, siendo niño escribía canciones de cómo me sentía y al final siempre me inspiraban muchos artistas.

-¿Cómo se dio lo de Eugenio Derbez?

Me empezaron a etiquetar porque muchos querían que estuviera, a mí me sorprendió mucho porque el video no se hizo viral y había demasiada gente, yo no pensé que me fueran a elegir, pero luego me llegó un mensaje de la productora y ya después Eugenio compartió el video, entonces me siento supercontento porque no tenía tantas expectativas.

-¿Qué ha pasado desde entonces?

Ya me contactaron, tienen mi número y supongo que en su momento me van a escribir para decirme qué es lo que sigue, sé que primero se van a enfocar en el festival Adoptiktoks, pero ya estamos hablando.

-Escuchando su música, pareciera muy sana, al amor, al desamor, ¿siente que ese va a ser su estilo?

A mí me gusta mucho experimentar, yo acabo de sacar mi primer EP (disco corto) que salió hace dos semanas y todas eran canciones de amor, que cuentan como una historia, las fases del enamoramiento, pero también de que no todo es color de rosa, no me cierro a la idea de experimentar con más géneros, la música es variada, entonces creo que hay que evolucionar, eso sí, la melancolía y la nostalgia están muy aferradas a mí.

Kendall Peña en la fiesta de los papás de La Teja.

-Es curioso porque ahora la mayoría se va a lo vulgar o la fiesta...

Sí, yo respeto como las personas quieran comunicarse, uno puede identificarse con cualquier tipo de letra. A mí no me ha pasado todavía, pero puede que en algún momento o no, pero ahorita me siento bien haciendo lo que hago.

-¿Cómo le ha ido cambiando la vida a partir de que se enfocó en ser cantante?

Estudié Diseño Publicitario y para el trabajo de tesis me inspiré en Rosalía, ella hizo para su trabajo de graduación un disco, ella estudió Música, pero yo pensé que mediante el diseño podía trabajar la parte visual y mercadeo mía, hice la propuesta y empecé a trabajar en eso, desde el 2020 inicié y hasta ahorita salió del todo.

Eso me ayudó mucho, pero también por medio de TikTok que un día subí un video de una canción de Coldplay y se me hizo viral, empecé a subir más videos y fui creciendo mucho, todavía no siento que la vida me ha cambiado por completo, pero es bonito ver que la gente me saluda o que escucha mi música.

-¿Cómo fue abrirle conciertos a esos grandes artistas?

Muy lindo, de hecho ha sido extraño porque todo se ha ido dando muy rápido, me escuchan más en México que aquí, entonces creo que ha sido al revés que con otra gente. A veces siento como que mi mente no lo procesa, no sé cuándo lo empezará a hacer, me cuesta canalizar las cosas que están viviendo, pero estoy feliz de vivirlas.

-¿Qué le pareció abrir la fiesta del Día del Padre de La Teja?

Los sentí muy identificados con las letras, no sé si pensaban que cómo sufro tanto o porque les ha pasado y eso es lo que me gusta de cantar en vivo, ver la reacción de la gente.