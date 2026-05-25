Famoso artista mexicano está en coma y lucha por su vida tras sufrir derrame cerebral

La salud de Alejandro Marcovich, exguitarrista e histórico integrante de Caifanes, mantiene preocupados a miles de fanáticos del rock en Latinoamérica luego de confirmarse que el músico sufrió un derrame cerebral y actualmente permanece en estado de coma.

La noticia también golpeó a seguidores costarricenses de la agrupación mexicana, ya que el próximo 7 de setiembre la banda tiene previsto un concierto en Parque Viva.

El músico permanece en terapia intensiva

Alejandro Marcovich permanece en coma tras sufrir un derrame cerebral. (Agencia el Universal)

La información fue confirmada por familiares del artista mediante un comunicado publicado en redes sociales.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”, señala el mensaje.

Además, detallaron que el músico de 65 años permanece internado en estado delicado.

“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, indicaron.

La familia también explicó que el artista ya está siendo atendido por especialistas.

“Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”, agregaron.

Debido a esta situación, Marcovich deberá cancelar todas sus presentaciones programadas hasta nuevo aviso.

Caifanes se presentará en Costa Rica en setiembre

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores del músico y de Caifanes comenzaron a enviarle buenos deseos.

Marcovich fue una pieza clave en la historia de Caifanes, considerada una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica.

Entre las canciones más recordadas en las que participó aparecen clásicos como La célula que explota, Afuera, Viento, No dejes que y La negra tomasa.

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El músico dejó definitivamente la agrupación en 2014 tras varias diferencias internas con integrantes de la banda.

Además, esta no es la primera vez que enfrenta graves problemas de salud. En 2010 fue sometido a una delicada cirugía cerebral para extraerle un tumor y años después también luchó contra un cáncer de próstata.

Mientras tanto, Caifanes mantiene programado su esperado concierto en Costa Rica para el próximo 7 de setiembre en Parque Viva.