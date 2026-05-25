Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en medio del conflicto con Cazzu

El conflicto legal entre Nodal y Cazzu sigue generando nuevas versiones. (redes/Instagram)

El nombre de Christian Nodal vuelve a generar polémica luego de que se diera a conocer información sobre unos supuestos videos comprometedores que podrían salir a la luz en medio del conflicto legal que enfrenta con Cazzu por temas relacionados con su hija Inti.

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Según comentó la periodista Mandy Fridmann, en el programa LUBOX TV, existirían unas grabaciones que, supuestamente, mostrarían episodios de infidelidad del cantante mientras todavía mantenía una relación con la artista argentina.

De acuerdo con lo detallado por la comunicadora, esos videos habrían sido retirados de circulación tiempo atrás, ya que presuntamente alguien habría pagado para evitar que se difundieran públicamente.

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Sin embargo, ahora la situación habría cambiado y el material podría convertirse en un elemento importante dentro de las negociaciones legales entre ambos artistas.

Hablan de posible “prueba” en el conflicto

Christian Nodal vuelve a estar envuelto en polémica por unos supuestos videos que podrían salir a la luz.

Fridmann aseguró que la persona que tendría los videos habría decidido entregarlos “a la causa Cazzu”, algo que, según explicó, podría influir en el rumbo de las conversaciones legales relacionadas con la custodia y acuerdos sobre Inti.

“Unos videos que en su momento se habrían sacado de circulación, se habrían comprado. Esa persona ha decidido regalarlos a la causa Cazzu”, comentó la periodista.

El panel del programa también señaló que el material no tendría relación con Ángela Aguilar, sino con otras situaciones ocurridas durante la relación entre Nodal y Cazzu.

La información fue retomada por el medio Infobae, que detalló que la periodista insistió en que no se trata de extorsión, sino de información que podría tener peso dentro del proceso legal.

Inti sigue en medio del proceso

Además de los supuestos videos, en el programa también hablaron sobre la dinámica familiar alrededor de Inti y la relación cercana que tendría la niña con Ignacio Colombara, actual pareja de Cazzu.

Según comentó Fridmann, Colombara ha acompañado a la cantante y a la pequeña durante la gira “Latinaje”, compartiendo gran parte del tiempo con ellas.

También trascendió que, mientras continúe el proceso legal, Inti no podría aparecer públicamente en fotografías o videos en redes sociales hasta que exista un acuerdo definitivo entre ambas partes.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Cazzu se han referido públicamente a las declaraciones sobre estos supuestos videos.