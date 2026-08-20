Famoso artista que hizo conciertos con miles de personas en Costa Rica se presentará en un bar de San José

Erick Colón (primero de derecha a izquierda) fue parte de la famosa banda CNCO (Cortesía)

La carrera de Erick Brian Colón en Costa Rica tendrá este fin de semana una imagen que refleja lo mucho que cambió su vida artística después del final de CNCO.

El cantante cubano, que en 2023 estuvo junto a sus compañeros frente a más de 10 mil personas en Parque Viva, regresará al país como solista y esta vez subirá a un escenario mucho más pequeño: Mercadito La California, en San José.

Colón se presentará el domingo 23 de agosto, entre las 6 p. m. y las 10 p. m., como parte de su primera gira oficial como solista por Latinoamérica.

Más allá del tamaño del lugar, el contraste evidencia el nuevo capítulo que enfrentan los antiguos integrantes de una agrupación que durante años movilizó a miles de seguidores.

De Parque Viva a un escenario mucho más íntimo

CNCO realizó su concierto de despedida en Costa Rica en 2023 como parte de su última gira, en una presentación que reunió a más de 10 mil seguidores en Parque Viva.

Erick Brian compartía entonces escenario con Christopher Vélez, Richard Camacho y Zabdiel De Jesús, en la etapa final de una agrupación que había alcanzado fama internacional.

Tres años después, el panorama es completamente diferente.

Ahora Colón vuelve por su cuenta y deberá conquistar al público bajo su propio nombre. El cambio de un recinto para miles de personas a un bar capitalino muestra también una realidad habitual cuando termina una agrupación exitosa: la popularidad colectiva no necesariamente se traslada de inmediato a las carreras individuales.

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Erick Brian busca escribir su propia historia

El concierto del domingo será parte precisamente de ese proceso. Según la información divulgada sobre su visita, esta será su primera gira oficial como solista en Latinoamérica.

El artista ya conoce lo que significa encontrarse con una multitud costarricense, pero ahora tendrá delante un reto diferente: construir una carrera lejos de las siglas CNCO que lo acompañaron durante buena parte de su trayectoria.

Para sus seguidores costarricenses también será una oportunidad poco habitual: después de verlo sobre grandes escenarios con la banda, podrán tenerlo ahora en un formato considerablemente más cercano.