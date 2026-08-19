Fue a celebrar su aniversario y terminó cantando con Romeo Santos y Prince Royce: “Me robé el show”

Fabio Márquez y Melissa Salazar asistieron al concierto de Romeo Santos y Prince Royce como parte de la celebración de su aniversario de bodas. (Hillary Chinchilla Marín, Fabiola Montoya Salas/Hillary Chinchilla Marín y Fabiola Montoya)

La fiesta de la bachata que protagonizaron Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional este martes tuvo un tercer protagonista, durante unos minutos.

Fabio Márquez, un dominicano residente en el país, fue elegido entre el público para subir al escenario y cantar junto a los artistas en un momento que había imaginado y para el cual, increíblemente, llegó preparado.

Márquez es oriundo de Santiago, República Dominicana, y vive desde hace cinco años en Costa Rica, donde está casado con la costarricense Melissa Salazar. El concierto tenía además un significado especial para ambos: fueron a celebrar su aniversario de bodas.

Fabio Márquez se sabía la canción por si llegaba la oportunidad

Fabio Márquez fue elegido para subir al escenario y cantar junto a Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional de Costa Rica. (Hillary Chinchilla Marín, Fabiola Montoya Salas/Hillary Chinchilla Marín y Fabiola Montoya)

Era la primera vez que Fabio veía en vivo a los bachateros. Pese a que no sabía que terminaría sobre el escenario, había hecho la tarea.

“Estaba ya con la canción aprendida, porque uno nunca sabe realmente lo que pueda pasar”, contó.

La decisión terminó jugando a su favor cuando fue escogido para participar en uno de los momentos del espectáculo en que los artistas invitan a un fan a cantar con ellos.

Fabio aseguró que, pese a la magnitud del momento, logró soltarse frente al público.

“Cuando yo estaba ahí, no sé, era algo extraño, pero no sentía vergüenza realmente. Yo canté y me robé el show, vamos a decir”, relató.

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La tranquilidad que proyectó escondía, eso sí, una fuerte dosis de adrenalina.

“Estaba un poco tembloroso”, reconoció el dominicano, quien además aclaró que no se dedica al canto ni siquiera en karaoke.

Su esposa vivió el sueño desde el público

Mientras Fabio compartía escenario con Romeo Santos y Prince Royce, Melissa Salazar lo vivía desde abajo como una fan más, aunque con una razón adicional para gritar.

“Era un sueño que teníamos los dos y pues se dio la oportunidad de manera espontánea, entonces muy feliz, muy, muy feliz”, contó la costarricense.

Melissa reconoció que gritó muchísimo al verlo convertido, por unos minutos, en parte del espectáculo.

La coincidencia hizo todavía más especial la noche. La pareja cumple años de casados en agosto y decidió asistir al concierto como parte de la celebración de su aniversario.

Fabio Márquez fue elegido para subir al escenario y cantar junto a Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional de Costa Rica. (Hillary Chinchilla Marín, Fabiola Montoya Salas/Hillary Chinchilla Marín y Fabiola Montoya)

Un pedacito de República Dominicana en Costa Rica

Para Fabio también hubo un componente de orgullo por sus raíces. Él nació en Santiago, República Dominicana, y destacó la conexión que siente con los bachateros.

Aunque Prince Royce nació en Nueva York, es hijo de padres dominicanos, mientras que Romeo Santos, también nacido en Nueva York, es hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña.

“Se siente muy bien realmente, ya que conozco muy poco dominicano aquí en Costa Rica. Es muy bueno saber que uno cuenta también con personas y que vienen artistas que son de su país”, expresó Márquez.

Entre los dos artistas, Fabio no dudó en revelar quién era su favorito: Romeo Santos. Aseguró conocer las canciones de Aventura y también las que Santos lanzó posteriormente como solista, además de varios de los temas más antiguos de Prince Royce.

Fabio y Melissa habían comprado sus entradas aproximadamente cuatro meses antes. Lo que no podían comprar ni planificar era el momento inolvidable que terminarían viviendo.