Fan de Romeo Santos ha dormido en el suelo y pagado una fortuna por seguirlo: este martes buscará lo único que le falta

Romeo Santos y Prince Royce se presentan este martes 18 de agosto en el Estadio Nacional de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Hay quienes escuchan a su artista favorito, compran una entrada cuando llega al país y guardan el recuerdo. Tatiana Rodríguez Mora llevó su admiración por Romeo Santos mucho más lejos: ha viajado por varios países, estuvo 22 días fuera de Costa Rica, durmió en un aeropuerto y gastó miles de dólares con tal de verlo sobre un escenario.

Este martes 18 de agosto tendrá una nueva cita. Romeo Santos y Prince Royce se presentarán a las 7 p. m. en el Estadio Nacional como parte del Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026 y Tatiana estará en segunda fila.

Será otro capítulo de una historia que comenzó hace 24 años, cuando su pasión estaba centrada en Aventura. “Soy fanática de la bachata clásica, entonces Aventura para mí es lo mejor que ha existido”, contó a La Teja.

El paso de Romeo a solista en 2011 inicialmente le costó asimilarlo, pero nada cambió el cariño que sentía por él.

“Me encanta su música, me encanta él. Me gusta todo”, afirmó.

Durmió en un aeropuerto por Romeo Santos

Tatiana Rodríguez Mora lleva 24 años siguiendo la carrera de Romeo Santos y ha conocido otros artista, como este Eric Benét, pero no al exAventura (Cortesía/Cortesía)

Una de sus mayores aventuras ocurrió cuando decidió viajar a República Dominicana para La Gira del Pueblo. Romeo realizó 15 conciertos gratuitos y Tatiana consiguió estar en ocho.

Pero posiblemente su mayor locura llegó con el cierre de la gira Inmortal de Aventura, también en República Dominicana. Para llegar tuvo que hacer una escala de 17 horas en Panamá en plena pandemia.

El boleto aéreo rondó entre los $900 y $1.000 (aproximadamente 450 mil colones), según recuerda, y eligió aquella complicada conexión porque viajar en otra fecha prácticamente duplicaba el precio.

“Dormí en el suelo”, recordó sobre el sacrificio que hizo para ver a su artista favorito

Pasó tantas horas en el aeropuerto que una trabajadora le ofreció la posibilidad de pagar $30 (14 mil colones) para utilizar un baño y poder bañarse. Tatiana aceptó. También recuerda haber pasado prácticamente sin comer para ahorrar dinero.

Y todavía faltaban las entradas ya que no toda esta gira no fue gratis: contó que pagó $450 por cada una de dos presentaciones, es decir, otros $900.

“No es que tengo plata para viajar, porque no la tengo, pero yo lo hago. Yo la consigo”, explicó sobre la forma en que ahorra para financiar estas aventuras.

En otra ocasión llegó a marcharse 22 días de Costa Rica para seguir esta pasión.

Su recorrido como fan también la ha llevado a México, Colombia y República Dominicana. En su viaje más reciente a Colombia estuvo en Bogotá y Medellín, apoyándose en integrantes de clubes de fans que ha conocido durante estos años. Esa red incluso le permite ahorrar en hospedaje, pues asegura que muchas veces se queda en las casas de otras seguidoras.

Tatiana suma 17 conciertos de Romeo Santos,por lo que este martes sumará el 18.

Y no parece tener intenciones de detenerse. Mientras espera el concierto en Costa Rica, ya piensa en la posibilidad de viajar si anuncian un cierre de esta gira en República Dominicana.

Después de 24 años le queda un sueño pendiente

Tatiana Rodríguez comparte seguido con fans de Romeo de otros paises (Cortesía/Cortesía)

Tantos viajes, conciertos y sacrificios esconden una razón mucho más personal y es que el interprete de “El malo” es más que un artista para ella.

“Es mi lugar seguro. Es mi paz. Es el único, aunque él no lo sepa, que tiene lo que yo necesito en todos mis estados. En triste, en alegre, en pensativa, en todo. Con la música yo lo soluciono todo. Con él yo lo soluciono todo”, aseguró.

Curiosamente, después de recorrer miles de kilómetros y dedicar 24 años a seguir su carrera, Tatiana nunca ha conocido personalmente a Romeo Santos ni ha tenido comunicación directa con él.

Ese sigue siendo su gran sueño pendiente.

Eso sí, si este martes aparece la posibilidad, tiene una petición muy particular: que el encuentro ocurra después del concierto, porque antes teme que los nervios no la dejen disfrutarlo.

“Pero que lo haga después del concierto, porque si no, no puedo”, dijo entre risas.

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Rodríguez lidera además un club de fans de Romeo Santos en Costa Rica, integrado actualmente por entre 15 y 20 mujeres. Para el concierto tendrán un stand en la entrada del Estadio Nacional donde los asistentes podrán acercarse y tomarse fotografías con figuras de los artistas.

Para Tatiana, sin embargo, ninguna fotografía o reconocimiento público supera lo vivido durante todos estos años.

“Lo que he hecho yo por él, nadie lo ha hecho y eso es mío. Cuando me muera, eso es lo único que me voy a llevar”, afirmó.

Este martes volverá a estar cerca de su artista favorito, esta vez sin aviones, escalas de 17 horas ni noches en el suelo de un aeropuerto. Estará en su propio país, en segunda fila y esperando que, quizás, después de 24 años de aventuras por Romeo Santos, finalmente llegue el momento que todavía tiene pendiente.