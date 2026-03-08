Famoso grupo mexicano toma drástica decisión con Freddy Leyva tras escándalo por chats prohibidos con una fan

La agrupación mexicana CD9 anunció que las actividades de su integrante Freddy Leyva quedarán en pausa temporalmente, luego de la polémica que surgió en redes sociales por una supuesta conversación privada con una fan.

La decisión fue comunicada mediante un mensaje oficial del grupo, en el que explicaron que el cantante deberá atender la situación generada en los últimos días.

CD9 anunció que Freddy Leyva pausará sus actividades dentro del grupo tras la polémica en redes sociales. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

La decisión de la banda

En el comunicado, citado por El Universal, los integrantes señalaron que la medida se tomó para actuar con responsabilidad frente al proyecto musical que han construido durante años.

“Después de lo ocurrido en los últimos días con Freddy, y con el compromiso de actuar con responsabilidad frente a lo que representa CD9, hemos tomado la decisión de detener sus actividades dentro del grupo para que pueda atender los asuntos que le corresponde resolver”, señalaron.

Mientras tanto, Alan, Alonso, Bryan y Jos continuarán con las actividades y compromisos que ya estaban programados.

La controversia comenzó cuando en redes sociales se viralizaron capturas de una conversación privada entre el cantante y una seguidora.

En los mensajes que circularon se insinuaba que el artista habría pedido fotografías íntimas, lo que generó una fuerte discusión entre usuarios y seguidores del grupo.

Las imágenes rápidamente comenzaron a difundirse en distintas plataformas y provocaron múltiples reacciones.

La respuesta de Freddy Leyva

Ante la polémica, Freddy Leyva decidió pronunciarse en redes sociales para dar su versión de los hechos.

El cantante aseguró que nunca ha acosado ni exigido fotografías a nadie y lamentó que se estén compartiendo fragmentos de conversaciones fuera de contexto.

También explicó que la interacción ocurrió con una persona adulta, aunque reconoció que responder mensajes privados puede prestarse a malas interpretaciones.

Por ahora, la participación de Freddy Leyva dentro de CD9 quedará en pausa mientras se atiende la situación que ha generado polémica entre los seguidores de la agrupación.

