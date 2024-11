Famoso tiktoker colombiano contó cómo terminó durmiendo en un motel de Costa Rica

Famoso tiktoker Juan Pablo Pradilla visitó Costa Rica (Instagram)

El tiktoker colombiano Juan Pablo Pradilla visitó Costa Rica y se llevó una gran impresión en su primera noche en un motel del país, experimentando que los ticos son “otra raza”

Por medio de un video en su cuenta de Tiktok, contó que su primera noche en un motel del país no salió como lo esperaba.

“Todo arranca por decir que los ticos son increíbles, otra raza, muy pura vida. Mi vuelo aterrizó a las 3 de la tarde y tenía un reserva por Booking. Llegué al hotel y tenía que poner una clave y no servía la clave. El Uber empezó a decirme que me esperaba”, contó.

Tras diez minutos de intentos, decidió irse del lugar y el Uber lo sorprendió por su amabilidad.

“Le dije al Uber que si me podía llevar a otro lado, a otro hotel y me dijo que era complicado porque estábamos en temporada alta, pero me dijo ‘si quiere se queda a dormir en mi casa’ y perfecto eso hicimos, pero él tenía que dormir en la sala para darme su habitación y me pareció que no iba a ser lo mejor por eso le dije ‘ayúdeme, llamemos a hoteles’. Me contestaron seis y todos estaban llenos”, explicó.

La desesperación hizo que un amigo del chofer de Uber, sugiriera un motel que estaba cerca del aeropuerto.

“Me sugirieron un motel y para acá me vine y acá me voy a quedar. Comúnmente esto sirve para otro tipo de servicios y no para el hospedaje solitario, pero me quedé solo acá”, contó divertido.

Pradilla espera que la incómoda experiencia de su primera noche no se repita durante toda su aventura en el país porque viene con la misión de grabar mucho contenido en Tiquicia.