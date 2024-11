Famosa actriz mexicana sufrió en Costa Rica por algo en lo que los ticos son muy malos

Michelle Rodríguez, reconocida actriz y comediante mexicana (Instagram/Cortesía)

Michelle Rodríguez recordó todo lo que la sorprendió de Costa Rica y los ticos, previo al estreno de un proyecto que la sacó por completo de su zona de confort.

La reconocida actriz y comediante mexicana será parte de uno de los episodios del programa “Ojos de mujer”, en el que junto con reconocidas panelistas, y ella como estrella invitada, analizan polémicas mundiales del mundo del entretenimiento, como la relación de Brad Pitt con sus hijos, o el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck.

Ella conversó con La Teja y nos confesó que está muy emocionada con este proyecto, que aunque es muy diferente a la actuación o la comedia, y la trajo a Costa Rica, por primera vez, a presentar su propio show en el 2023, le sacó mucho provecho y fue un gran reto.

Justamente, sobre su visita a Costa Rica, en setiembre del año anterior, recordó que quedó encantada con los ticos.

“Me encanta Costa Rica, fui la más feliz. Tuve la oportunidad de estar ahí con mi show y de estar en el festival (de comedia) y la pasé increíble, son un gran público, una gran comunidad. Me parece que la gente es muy linda, muy amable, muy abrazadora, muy apapachadora”, recordó emocionada.

Una de las cosas que más le llamó la atención y que, sin duda, nunca olvidará del país, es la forma tan original en que los ticos dan las direcciones.

“Me da mucha risa pedir una dirección porque te ponen allá donde está el arbolito y cosas que no lograba entender, pero la pasé muy divertido. El festival de comedia me hizo sentir muy cómoda y me encantan los ticos, son pura vida”.

La artista agregó que le pareció que el país es muy hermoso, algo en lo que coinciden los miles de miles de turistas que nos visitan cada año.

“Qué precioso es, cuánto verde, qué precioso, qué bonito se respira, qué amable es la gente, qué bello que reciban así el stand up comedy y la comedia. Tener la oportunidad de estar generando tantos comediantes, de llevar de otros países, me parece una gran labor y, definitivamente, son un país extraordinario”, contó.

En su paso por el país, Michelle probó varias comidas con sello costarricense y una la sorprendió sobremanera, porque para ella su nombre tenía un significado completamente diferente.

“Probé el casado que es un platillo; incluso, estuve haciendo muchas bromas con eso porque el ‘casado’ ya lo había probado yo aquí en México, no me gustó porque no era un platillo típico, porque no era un platillo”, dijo entre risas.

Michelle Rodríguez en Costa Rica (Instagram/Cortesía)

“Ojos de mujer” es un gran programa que en Costa Rica no se deberían de perder

Ojos de Mujer es un talk show del canal E!, que promueve debates cándidos sobre temas de actualidad desde el punto de vista de cuatro mujeres con exitosas carreras, que representan diferentes etapas en la vida de una mujer, y que provienen de diferentes países latinoamericanos, el cual es un gran reto para la artista de 40 años.

“Fue una sorpresa, me gustó mucho la idea del programa, porque creo que es distinta. Siempre buscamos darle voz a la mujer, seguir dando nuestros puntos de vista y la manera de ver el mundo, y creo que esta forma es muy amable. Es muy dinámico, divertido y profundo, más allá de que sean temas complicados y polémicos”.

Para la actriz, el público costarricense es uno de sus favoritos, afirma que son expertos en recibir mensajes y hacer que la gente y sus proyectos se sientan bienvenidos, por lo que no duda que el programa será muy visto en el país.

“La gente de Costa Rica no se tiene que perder Ojos de mujer, porque creo que estamos tratando de encontrarnos entre nosotros, no solo entre nosotras. Es un espacio de diversidad de opiniones, y creo que Costa Rica es rico recibiendo, es rico abrazando y me parece bello tener la oportunidad de que Latinoamérica comparta todas estas variantes de ideas que podamos construirlas sin crear un problema, sin polémica y llamas, podemos platicar y pasarla bien, y Costa Rica lo sabe hacer muy bien”.

La nueva temporada de Ojos de mujer contará con grandes estrellas invitadas y se podrá ver a partir del 21 de noviembre por medio de E!