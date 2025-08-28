Figura de Repretel deja el canal tras 37 años

Gepeto tenía 37 años de trabajar en el canal. (Logo Repretel./Logo Repretel.)

Después de 37 años de trayectoria en Repretel, Gilberto Solís, mejor conocido como Gepe o Gepeto, se despidió del canal que fue su casa por casi cuatro décadas.

Conocido por su carisma y cercanía, cierra un capítulo importante en su vida profesional, dejando una huella imborrable en la vida de quienes lo conocieron.

Repretel anunció que Solís, quien formaba parte del equipo de producción, se pensionó este 27 de agosto.

Gilberto Solís era parte del equipo de producción.

“En muchas ocasiones lo hemos visto actuando y en otras degustando comida, siempre con la gorra puesta y su camiseta pegada al corazón, pero hoy tiene un motivo más para celebrar, ya que llegó el momento de su merecida pensión”, dijo uno de los presentadores de canal 6.

Gilberto Solís es muy querido por sus compañeros.

Gilberto expresó que se sentía complacido de concluir su carrera profesional.

“De todos los trabajos que hice en mi vida, este fue el que más me gustó”, comentó en una entrevista que compartió el canal.

Gepe, aunque no era el más conocido frente a cámaras, solía robarse el show, y en su casa el famoso era él.

Así le dieron sus despedida en el canal.

“Tuve la oportunidad de viajar por el país y fuera de él. Me siento agradecido con Dios por la oportunidad y con mis compañeros, que siempre me dieron la mano”, comentó.

Solís trabajó en diferentes formatos a lo largo de los años, llegando incluso hasta la era digital.

“Todos los formatos que pasaron por la tele me tocaron a mí, hasta ahora que es digital”, concluyó.