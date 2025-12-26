Frederick Fallas exfigura de Repretel estará en Canal ¡Opa!

El comunicador Frederick Fallas, recordado por su paso por el programa Las Historias, inicia una nueva etapa profesional en Canal ¡Opa!, luego de su salida de Repretel.

Frederick Fallas, periodista y exproductor de Informe 11 Las Historias de Repretel. (Cortesía /Cortesía)

Fallas confirmó a La Teja que fue contratado de cara a las elecciones nacionales de 2026, donde formará parte de los contenidos que el canal prepara para la cobertura política, junto a otras figuras públicas.

“Me contrataron para ayudar en las producciones de política del canal, pero de igual forma sigo trabajando con mi empresa de producción audiovisual”, explicó.

El comunicador estará a cargo de los programas políticos de Opa. (Facebook/¡OPA!)

El productor salió de Repretel el pasado 25 de agosto, empresa en la que laboró durante varios años y donde logró ganarse el cariño del público gracias a su participación en distintos proyectos televisivos.

Ahora, con este nuevo reto en Canal ¡Opa!, Fallas busca combinar su experiencia en medios con su trabajo independiente en el campo de la producción audiovisual.