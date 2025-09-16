Gabriela Jiménez se hizo acomodado a un seguidor que le hizo un comentario pasado

Gabrila Jiménez respondió con todo. Captura (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

La presentadora Gabriela Jiménez no se quedó callada y le respondió con todo a un seguidor que le dejó un comentario pasado de tono en redes sociales.

La guapa comunicadora, por medio de sus redes sociales, compartió varias fotos trabajando, justamente, en la competencia de botargas que se llevó a cabo este domingo en el Estadio Saprissa, donde se llevó a cabo el partido de Guadalupe vs. Saprissa.

Gaby confesó que ella solo estaba trabajando. Captura (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

“Mi domingo de fútbol y competencia de botargas”, comentó en redes sociales junto a varias fotos.

Jiménez recibió varios comentarios, pero el que más llamó la atención fue el de un seguidor que escribió: “Yo no sé qué le ven a esa roca, fea”.

La curvilínea no se dejó y le respondió con todo.

“Tranquilo, para gustos; los colores, ja, ja, ja, fea o linda, roca o joven, como sea, ja, ja, ja, solo estoy trabajando. No pasa nada”.

Jiménez compartió varias fotos. Captura (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

Varias de sus seguidoras la felicitaron por su respuesta.

“Buena respuesta, tu trabajo debe ser lo único que hable por ti, Gaby, lo demás no importa, a veces no necesariamente la mujer debe andar en pelota para hacerse sentir, basta con su forma de ser, tú misma, una mujer profesional”, comentaron.

Sin duda que debe de ser bastante molesto recibir ese tipo de comentarios y tener que morderse la lengua para responder.