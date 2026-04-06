Ginnés Rodríguez compartió desgarrador video a tres años de la muerte de Gerardo Zamora

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez conmovió en redes sociales al compartir un mensaje lleno de emoción al cumplirse tres años de la muerte de su esposo, Gerardo Zamora.

Un recuerdo que sigue presente

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez (Cortesía Ginnés Rodríguez/Cortesía Ginnés Rodríguez)

En su publicación, la también comunicadora expresó el significado especial de la fecha, marcada por la nostalgia, pero también por la fe.

“Tercer año… y hace unos días tuve el honor de soñar con vos. Recuerdo muy poco, pero lo más valioso fue lo que en el sueño me permitiste recordar”, escribió.

Un mensaje cargado de fe

Rodríguez también destacó el simbolismo del momento, al coincidir con una fecha religiosa significativa.

“¡Qué hermoso celebrar tu vida hoy justamente el día en que celebramos que Jesús venció la muerte y nos abrió el camino para la vida eterna!”, agregó en su mensaje.

Amor que trasciende el tiempo

El mensaje refleja cómo, pese al paso de los años, el recuerdo sigue vivo, acompañado de la fe y los momentos que permanecen en la memoria.

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Las palabras de la comunicadora generaron reacciones entre seguidores, quienes destacaron la forma en que honra la memoria de su esposo.