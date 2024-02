Ginnés Rodríguez en medio de llanto: “Hoy me golpearon el alma”

Ginnés Rodríguez y sus hijos y esposo Gerardo Zamora.

Ginnés Rodríguez compartió entre lágrimas una situación muy dolorosa que vive con la construcción de su casa y cómo Dios le mandó un mensaje en medio del dolor.

La periodista subió varias historias de Instagram donde lloraba sin parar para contar que los encargados de construir su nuevo hogar, le dieron noticias que no esperaba y que la pusieron en una situación muy frustrante.

“Quiero compartirles algo que me pasó hoy, muy triste y al mismo tiempo muy lindo. Hoy he estado muy, muy triste porque tuve una reunión del tema de la construcción y en resumen, lo que me dicen es que se va a atrasar más y me hablan que es que yo no he hecho la suficiente cantidad de depósitos”, contó en medio del llanto.

Ella agregó que aunque en teoría su casa estaba lista en enero, luego en febrero, ahora será hasta en marzo, porque le dicen que desde noviembre tenía que entregar 30 millones de colones y no los ha dado, eso y una serie de materiales.

“Los que han construido a lo mejor me entienden, es frustrante, es una sensación de impotencia y sobre todo uno se empieza a cuestionar si se metió en algo más grande de lo que era capaz de manejar, empieza también a cuestionarse si será porque está uno solo. Estaba muy agüevada, muy agüevada, hoy realmente me golpearon el alma con esa reunión”, mencionó.

A pesar de que se quería desahogar, Rodríguez también quería dar su testimonio de que Dios nunca la abandona, porque se lo manifestó de una linda e inesperada forma.

“Aunque estaba con esta cara y llore y llore, me fui con Marcelo (su hijo) a hacer unos mandados que no podía postergar más y estaba yo ahí en el banco, jale y jale mocos y en eso se me acerca una muchacha y me dice, ‘vea, Dios me puso a mí, en mi corazón, este mensaje’ y me entregó este papelito”.

LEA MÁS: ¡Qué lindo! Ginnés Rodríguez mostró cómo avanza el sueño de ella y Gerardo Zamora

El papel tenía un versículo de la biblia, Jeremías 29:11: “Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, a fn de darles un futuro lleno de esperanza”, leyó.

“¿Cómo no creer que Dios lo cuida a uno si pasan estas cosas? ¿Cómo no creer que Dios está pendiente del corazón de nosotros cuando pasan estas cosas? Y entonces cambié esas lágrimas de angustia y de tristeza por unas de felicidad, de saber de qué cómo lo hice en un inicio, esto va a tener solución”, concluyó con una sonrisa.

Para terminar la historia subió una foto del mensaje y le agradeció a la joven que se lo entregó, asegurando que fue un instrumento de Dios.

Papelito que joven le compartió a Ginnés Rodríguez (Tomada de Instagram)