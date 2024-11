Ginnés Rodríguez reveló cómo lucha contra la dolorosa enfermedad que padece

Ginnés Rodríguez (Instagram)

Ginnés Rodríguez mostró cómo lucha contra el doloroso problema de salud que padece, y por el que le urge someterse a una operación.

La periodista y presentadora sufre desde hace algún tiempo de una escoliosis, que es una curvatura anormal de la espina dorsal y que puede agravarse con el pasar del tiempo.

Esta situación le genera fuertes dolores de espalda, y este lunes contó que para combatirlos, mientras se puede operar, va al gimnasio, pero no siempre a entrenar como la mayoría de las personas.

“Hoy venir al gimnasio valía por dos. Yo tenía un mes de que no venía al gimnasio a hacer ejercicio, venía para que me sacaran el dolor, venía con crisis fuertísimas y tengo la gran fortuna de que Adri, mi entrenadora también es fisioterapeuta, entonces cuando vengo con crisis ella me hace toda la sesión para ayudarme con el dolor”, contó.

Ella agregó que su enfermedad le ayuda a valorar más la salud, la independencia y el simple hecho de poder moverse bien y sin dolor.

“Cuando uno pasa por este tipo de situaciones, uno valora más el poder moverse, el poder levantarse y tomar las decisiones de seguir adelante con su plan. Por eso es una bendición estar en buenas manos”, confesó.

La comunicadora espera que pronto pueda pasar por el quirófano para recuperarse al 100%.