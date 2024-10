Ginnés Rodríguez reveló si piensa o no en volverse a enamorar

Ginnés Rodríguez reveló si piensa o no en volver a darle una oportunidad al amor.

Ginnés Rodríguez reveló si piensa o no en volver a enamorarse, tras casi año y medio de la muerte de su esposo, Gerardo Zamora.

La periodista y presentadora conversó con La Teja sobre su vida y se refirió al amor de pareja.

“Por ahora, todavía me siento casada, esa es mi posición, todavía ando los anillos, el de matrimonio y compromiso, porque todavía sigo en un proceso y si alguien pregunta por ahí, no estoy disponible. Ahorita mi prioridad es concentrarme en seguir con mi proceso de duelo, seguir retomando mi vida, que han sido muchos cambios en el último tiempo, y en mis hijos”, nos contó.

De hecho, hay más que uno que pregunta, porque en redes sociales le llueven piropos, pero aunque agradece los halagos y los lindos comentarios, no les pone demasiada atención.

“Hay gente que me dice: ‘Uy Ginnés, qué montón de admiradores’, y yo no sé porque ni los veo, porque no estoy buscando, entonces ni siquiera logro notar si hay muchos o pocos y soy muy mala viendo los mensajes privados, porque tengo el tiempo muy limitado y solo veo los mensajes de gente que yo conozco”, agregó.

A pesar de eso, el futuro lo deja en manos de Dios, que si él le manda otro compañero de vida a la altura del periodista, puede que sea bienvenido.

“No sé qué me tendrá Dios más adelante, pero por ahora no lo necesito, no me hace falta y es que Gera fue tan carga que tengo la varita muy arriba, entonces tendría que ser mandado por Dios y que yo de verdad sienta que es un proyecto, una obra y que ahí hay un plan de Dios para esa relación, pero por ahora me siento muy cómoda con la soledad que tengo y estoy trabajando en ser la mejor versión de mí misma”.

De momento trabaja en seguir adelante, en ser mejor como persona, en todos los aspectos de su vida y sanar muchas cosas, por si un día llega alguien, ser la mejor compañía.

“Si la vida me tiene seguir solita, voy a ser mi mejor compañía y si la vida y Dios me tienen un compañero, intentar ser la mejor compañía para esa persona, pero estamos en proceso”, concluyó.