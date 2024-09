Ginnés Rodríguez confesó las dos fórmulas con las que sale adelante tras la muerte de su esposo 

Ginnés Rodríguez (Instagram)

Ginnés Rodríguez reveló el secreto para mantenerse fuerte tras la muerte de Gerardo Zamora con su proyecto “patrocinado por Dios”.

La periodista hace unos meses empezó con los “Es lunes”, un proyecto que sin saber causa un gran impacto en su vida y en la de muchas personas más. En él cuenta alguna experiencia que ha vivido y que le ha dejado una enseñanza que comparte con sus más de 247 mil seguidores.

“‘Es lunes’ nació de una forma muy natural, lo empecé con un mensaje que a mí me había ayudado en los momentos más difíciles después de que Gera falleció y simplemente compartí una canción que me gusta y vi que me hacía sentir bien y muchas veces lo que la gente no sabe, es que esos mensajes me los estoy recordando a mí misma”, nos mencionó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez habló de las duras críticas que ha recibido y cómo las enfrenta

Para ella se convirtió en una especie de terapia que sin darse cuenta era lo mismo para muchas personas, hecho que hace que no falte el mensaje en sus redes cada semana.

“Era una forma de seguirme terapeando en mis procesos y me llamó la atención que compartía esos procesos con muchas personas y eso que a mí me estaba haciendo bien, recordarlo, aprenderlo, le estaba haciendo bien a otras personas y empezó a tomar un propósito más grande de simple contenido en redes sociales”.

A pesar de que asegura tener una comunidad en redes sociales muy linda que la apoya mucho, nunca pensó que ese video cada lunes se hiciera tan grande.

“No me esperaba esa respuesta de la gente, no me lo imaginé y al ver todo esto estoy segura de que esto va más allá de Ginnés Rodríguez, esto es un proyecto de Dios, así lo veo y lo creo. Yo le digo que aquí estoy y quiero ser un instrumento, los mensajes no los preparo. Tiene que ver mucho con como me voy sintiendo durante la semana y ese es el sentido, que algo que nació para uno sentirse mejor, sea una muletita para las personas que lo siguen a uno”.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez: “Hay días que amanezco tan mal, que ni yo misma me puedo motivar”

Aunque cuando empezó no sintió que tenía la obligación de subir el video cada lunes, ahora que sabe lo que genera en mucha gente que lo espera, siente cierto compromiso por publicar semana a semana y los mensajes y la inspiración le van llegando.

Ginnés recibe ayuda para ayudar a los demás

Ginnés Rodríguez asegura que su relación con Dios se fortaleció tras la partida de Gerardo Zamora (Instagram)

La comunicadora asegura que su relación con Dios empezó a fortalecerse desde hace un año y cinco meses que murió su esposo y sin ella no podría llevar el dolor de los cambios ha tenido su vida desde entonces.

“Mi encuentro más lindo con Dios fue después de que Gera muriera, yo nunca había sentido ese amor y es parte de lo que me sostuvo todo este tiempo. La gente me dice ‘Ginnés qué carga’ y es que esto no es por mí, esto por fuerza humana, simplemente no es posible porque Dios era el que me tenía sostenida y la Virgen María abrazada”.

Además de su relación con Dios, entendió que había cosas y situaciones que necesitaba llevar con ayuda psicológica profesional, algo que empezó a hace poco en familia.

“Me costó mucho tiempo de tomar la decisión de llevar terapia, empecé este año, llevo poquito tiempo, pocas semanas, pero ahora en la casa todos estamos con ayuda profesional. El año pasado hubo varios acercamientos, pero todavía estábamos dando vueltas del huracán, estábamos en un proceso muy desordenado y con lo de la casa y todo, renuncié a SPH. Cuando terminó todo el tsunami vi que la reconstrucción de piezas emocionales no podía hacerla yo sola”, explicó.

LEA MÁS: Vea lo que hicieron Ginnés Rodríguez y sus hijos para celebrarle el cumpleaños a Gerardo Zamora

La ayuda profesional ha sido un cambio total en la vida de la periodista y sus hijos, un cambio necesario para salir adelante.

“Es total, a nivel espiritual, físico, mental, todo. Yo había estado pensando que esto se había tratado de aguantar y ahora estoy entendiendo que se trata de recargar, siga, pare y recargue, vamos hacemos pausa, nos recargamos y continua la carrera, ejecutarlo y entenderlo me costó mucho”.

En “Es lunes” Rodríguez encontró un espacio perfecto para ir compartiendo lo que la ayuda a ella de parte de Dios y de la terapia.

“Cuando veo un mensaje como: ‘me cambiaste el día’ o ‘era lo que necesitaba escuchar hoy’ yo digo bendito Dios, para mí es lo mejor, valió la pena, porque si hoy una persona se puede dormir más en paz, con esperanza, valió la pena y le entrego el informe a Dios”, concluyó.

Ella espera que esta iniciativa pueda seguir creciendo, con un pódcast, encuentros con seguidores y más, pero todo a su debido tiempo, de momento no faltará el video cada lunes.