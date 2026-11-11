Ginnés Rodríguez se despide de Leonardo Perucci con emotivo mensaje

Ginnés Rodríguez recordó a Leonardo Perucci tras su fallecimiento. (redes/Instagram)

La muerte de Leonardo Perucci sigue generando reacciones entre figuras de la televisión costarricense. Una de ellas fue la presentadora Ginnés Rodríguez, quien le dedicó unas emotivas palabras al reconocido comunicador.

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Rodríguez compartió una fotografía en la que aparece junto a Perucci, con quien tuvo la oportunidad de compartir los micrófonos durante la Teletón del año pasado.

En aquella ocasión, la periodista había expresado que para ella era un honor y un privilegio aprender del artista, a quien consideraba un maestro de la comunicación.

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La presentadora compartió esta fotografía junto al reconocido artista. Captura (instagram/Instagram)

Al recordar ese encuentro, la presentadora de Informe 11 confesó que la noticia de su fallecimiento la conmovió profundamente.

“Increíble, esto fue hace menos de un año, me ha conmovido en lo más hondo la muerte de don Leo. Desde la pantalla fue un gran maestro para muchos de nosotros. El fantástico era usted”, escribió.

Leonardo Perucci fue una de las figuras más reconocidas de la televisión costarricense. Además de su trayectoria como actor y presentador, fue director y figura principal de Fantástico, el histórico programa de variedades que se transmitía por Teletica y que marcó una época en la televisión nacional.

El mensaje de Rodríguez se suma a las muestras de cariño y reconocimiento que han compartido distintas figuras del medio artístico tras la partida de Perucci.

El reconocido artista falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años, luego de enfrentar complicaciones de salud.

Un día antes, había sido sometido a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias. Durante el procedimiento, los médicos le colocaron un stent, pero su condición continuó siendo delicada, especialmente por sus problemas respiratorios.