Glenda Peraza mostró el recuerdo que se dejó de su amado Nick, que se fue al cielo 

Glenda Peraza y Kiki Berry perdieron a su amado Nick (Instagram)

Glenda Peraza y su hija Kiki Berry pasan una dolorosa situación por la muerte de su amado Nick y antes de despedirlo para siempre, se dejaron un lindo recuerdo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la expresentadora contó muy emocionada que su amado perrito se fue al cielo y, aunque estas últimas horas han sido muy difíciles, no quiso dejar por fuera a sus seguidores de la situación.

“La última foto. Estaba guapo como siempre, mi amor y bueno, me quedé con su pañuelito y sus colochitos de todas partes de su cuerpo, por siempre. Te amaré siempre, mi Nick Alberto”, escribió en una imagen donde salía la bolsita con el pelo.

Ella subió otra historia para agradecer todo el apoyo que han recibido en medio del dolor, ya que amigos y seguidores le han enviado mensajes de aliento y solidaridad.

“Gracias a todos por sus bellos mensajes de apoyo y de amor por la partida de nuestro Nick Alberto. Allá debe estar dando amor, porque él siempre fue y será amor del más puro y bello”.

Este viernes aseguró que se siente muy mal y muy triste, pero que sabe que el tiempo va a ayudarla a estar mejor.

“Un día a la vez, hoy estoy triste, pero mañana será más bonito, porque todas mis vivencias con él me siguen dando sonrisas y me recuerdan que esta vida es de instantes y que hay que reír, seguir para honrar a todos los que tenemos en el cielo. Estén felices y agradecidos por esta gran bendición y por todos los otros amores que están aquí y porque Nick me diría: ‘te quiero siempre feliz’”, concluyó.