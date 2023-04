Glenda Umaña casi sale estafada por querer entrevistar a Jeaustin Campos

20/06/2022, Heredia, Belén, inauguración de la planta de reciclaje de las empresas Pedregal y CRDC Global. En la fotografía Glenda Umaña. (Jose Cordero)

La reconocida periodista Glenda Umaña casi termina estafada por querer hacerle una entrevista al nuevo técnico del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos.

La comunicadora contó en sus redes sociales que con el fin de ofrecerle una entrevista, “el entrenador” se contactó con ella por un perfil de Instagram.

“No saben lo que me acaba de pasar, un estafador se hizo pasar por el ahora director técnico del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos. Me contactó inicialmente por instagram y luego de intercambiar algunos mensajes me ‘aceptó una entrevista””, contó iniciando el relato.

Después de acordar hora y lugar de la entrevista, a Umaña le pidieron un depósito para poder recargar el celular, evidenciando que no se trataba del técnico nacional.

“Ahora me dice mi hermana que efectivamente Jeaustin está advirtiendo que alguien se está haciendo pasar por él, así que ayudemos a difundir y reportémoslo”, agregó.

La periodista concluyó indicando que de verdad le gustaría hablar profundamente con Campos y que espera que se le dé la entrevista real.