Gloria Calderón sacó uñas y dientes para defender a su hija, ganadora del reality show de E! Entertainment

Gloria Calderón, hija del expresidente de la República Rafael Ángel Calderón, sacó las uñas y los dientes para defender a su hija Gigi Garita, ganadora de un reality show de E! Entertainment.

Gigi Garita, hija de Gloria y nieta del exmandatario, ha sido noticia en los últimos días por ganar un famoso reality show “Escuela Imparables”, del canal internacional E! Entertainment, con su emprendimiento Osa Perezosa.

A pesar de que muchos ticos se han alegrado de que la representante de Costa Rica haya ganado el reality frente a participantes de otros países, muchos la han criticado, sacando de sus casillas a Gloria Calderón, que hizo un gran descargo en redes sociales.

“Sobre que Gigi ganó la tercera temporada de Escuela Imparables, hemos encontrado muchísimos mensajes de apoyo y felicitación lindísimos. Pero siempre alguien sale con un domingo 7… y no me refiero a los que la pintan como una ‘mocosa pipi, adinerada, a la que le montaron su negocio y le compraron su éxito.’ No, de esos hay un montón y siempre va a haber. Se los dice alguien que ya pasó por ahí, por ser hija de Rafael Ángel Calderón y Gloria Bejarano”, escribió en Facebook.

Entre los malos comentarios hubo de todo, pero sin duda lo que más molestó a doña Gloria, fue que acusaran a su hija de cometer plagio con el libro de la marca.

“Esto va más allá, pues hay una persona que decidió decir: ‘Por ahí salió que ella copió todo el libro de marca para sus diseños gráficos de otra marca internacional’, y luego, en la misma publicación, afirma que ‘ESO ES PLAGIO’, una cosa son los ardidos y resentidos que no pueden ver a otra persona triunfar sin opinar negativamente y otros son los que tienen la osadía de acusar con un delito. Y esto sí, NO LO VOY A PERMITIR”.

Calderón finalizó su publicación asegurando que ella fue testigo de todo el proceso de creación de Osa Perezosa y que quienes dicen eso podrían estar diciendo calumnias y difamaciones, delitos penados por ley, por lo que es posible que inicien un proceso legal.