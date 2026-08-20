Grupo de famosos ticos se enfrentará a una selección de El Salvador en emotivo partido con una misión muy especial

Un grupo de famosos costarricenses cambiará los escenarios y las cámaras por la cancha para disputar un partido muy especial contra una selección de influencers de El Salvador, en una iniciativa que tiene como principal objetivo ayudar a otras personas.

El encuentro será este viernes 21 de agosto, a las 8 p. m., en el estadio Coyella Fonseca, en Guadalupe. Las puertas se abrirán desde las 6 p. m. y, según contó Allan Zero, vocalista de La Kuarta, la entrada será completamente gratuita.

El combinado nacional lleva por nombre Pura Vida y reúne a figuras de diferentes ámbitos. Entre sus integrantes están Ítalo Marenco, Cristian Gómez “Tapón”, Allan Zero, Mr. Músculo, Churri, Tiri, Merre y el exfutbolista Alejandro “Tanque” Castro, entre otros.

Fútbol, música y una causa especial

Allan Zero, Ítalo Marenco y Tapón forman parte del grupo de famosos que enfrentará al equipo de influencers de El Salvador. (Cortesía/Cortesía)

Zero explicó que el proyecto nació por iniciativa de José Ortiz, encargado del equipo de influencers de El Salvador, y que la intención es realizar encuentros y cuadrangulares en distintos países y así ayudar a todas las comunidades centroamericanas.

“Él es el encargado del equipo de influencers de El Salvador. Y no solo eso, sino que también hizo este equipo con nosotros que se llama Pura Vida”, explicó el cantante.

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Esta vez será Costa Rica la encargada de recibir al conjunto salvadoreño y el partido tendrá mucho más que fútbol.

“Nos tocó hacer esta visita a ellos y ahora recibirlos mañana en el Coyella Fonseca a partir de las 8 de la noche. Se van a abrir las puertas a las 6 de la tarde. Va a ser muy bonito”, detalló Zero.

La actividad también tendrá música y animación. Rose Davis, Tapón y el propio Allan Zero serán parte de los artistas que cantarán, mientras que Melania Villalta estará entre quienes animarán el evento.

Además, según explicó el vocalista de La Kuarta, habrá rifas entre las personas que asistan.

“Va a ser una actividad muy bonita, se van a rifar muchas cosas entre toda la gente que vaya. La entrada es totalmente gratuita”, destacó.

El equipo Pura Vida reúne a figuras conocidas del entretenimiento y el deporte nacional para disputar partidos con fines de ayuda. (Cortesía/Cortesía)

Quieren que los partidos continúen

El encuentro contra los salvadoreños no pretende ser una actividad aislada. La intención del equipo Pura Vida es continuar organizando este tipo de partidos y llevar la iniciativa a otros lugares.

Zero contó que está muy emocionado por formar parte del proyecto, precisamente porque se trata de una actividad abierta al público que busca ayudar a muchas personas.

“La idea es, esto mismo con el equipo, pues hacer varios partidos”, explicó.

De hecho, adelantó que ya tienen otro compromiso en agenda: el próximo viernes disputarán un partido contra un equipo de leyendas, ese sí tendrá un costo y lo que se recaude irá directo a las arcas de Teletón Costa Rica.