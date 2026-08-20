Presentadora de Sábado feliz queda fuera de Teletica

Hace un año el programa Sábado feliz cambió de presentadores. (Cortesía Johnny López/Cortesía Johnny López)

Sábado Feliz vuelve a estar en el centro de la atención por un nuevo movimiento dentro de su equipo.

Este jueves 20 de agosto nos enteramos de que Gipzy Montoya quedó fuera del programa sabatino de Teletica, espacio al que había llegado como parte de la renovación que tuvo el formato el año anterior tras el fallecimiento de Nelson Hoffmann.

La expresentadora y bailarina confirmó a La Teja que la noticia le fue comunicada este jueves, precisamente cuando llegó a las instalaciones de la televisora para grabar el programa que se emitirá este sábado.

De acuerdo con lo que supo este medio, Teletica decidió no renovar su contrato por servicios profesionales, por lo que su salida no solo implica que dejará de formar parte del espacio de los sábados, sino también de la televisora.

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Gipzy actualmente ya no aparece frente a cámaras, sino que se desempeña como asistente de la productora Gabriela Solano.

La presentadora y bailarina prefirió no brindar mayores detalles por ahora. Al ser consultada por La Teja, únicamente confirmó su salida de Sábado Feliz y señaló que, de momento, no podía atendernos.

Gipzy Montoya, exparticipante de A todo dar, inició como presentadora de Sábado feliz y termiinó siendo asistente de producción de la productora. (redes/Instagram)

La salida de Montoya representa un nuevo capítulo en los movimientos que ha experimentado el programa en el último año.

En agosto de 2025, se anunció una renovación que incluyó la salida de Natalia Rodríguez y la llegada de Libni “Mimi” Ortiz como presentadora junto con Mauricio Hoffmann. También se anunció la incorporación de Gipzy, quien en aquel momento tendría a su cargo las notas en exteriores y el contacto con los televidentes.

Además, el espacio sumó nuevas caras y secciones, entre ellas la participación de la cantante Karina Severino y el periodista Johnny López.

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Posteriormente, en abril de este año, se anunció la llegada de Mariana Uriarte, ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila, y también se integró el DJ Neto Rangel.

Ahora, poco más de un año después de aquella renovación, Gipzy se convierte en la primera baja desde que Solano asumió el programa y, por ahora, su futuro en televisión queda en pausa.