Gustavo López ya protagonizó su primer pacho tras su regreso a Teletica (Instagram/Instagram)

El periodista deportivo Gustavo López protagonizó su primer video viral tras su regreso a Teletica.

Tavo se está instalando de nuevo en el canal de la Sabana y ya empezó a notarse su presencia en los diferentes formatos.

Durante un programa de Teletica Radio, Tavo se puso algo cariñoso con su compañero Eduardo Castillo, quien no lo dejó acercarse mucho.

LEA MÁS: Así se llamará el nuevo programa de Gustavo López y éste será su horario en TDMás

“Usted me está tocando mucho hoy, mucho fue el rato que se fue para que venga aquí y ya estarme tocando. Me tiene que volver a conquistar, yo no soy así de sencillo”, mencionó en tono de broma Castillo.

Tavo contestó que estaba viendo un detalle en las manos de Castillo.

“Qué dedos, más largos los tuyos, perdón”, comentó.

El comentario despertó la risa de Christian Sandoval y Andrés González y provocó muchos mensajes en redes sociales.

“Llegó con mañanas”, “Anda desatado”, “El próximo programa lo invita a ver la luna”, “Tavo, sí es un mae alegre, que nunca cambie”, comentaron algunos.

LEA MÁS: Así se veía Gustavo López hace 15 años, ¡qué cambio!