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Heredera de Teletica contó públicamente qué le pide a su esposo en la crianza de su hijo

María Jesús Prada habló sobre la maternidad, el trabajo y la dinámica que tiene con su esposo al criar a su pequeño Maximiliano

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Por Fabiola Montoya Salas
María Jesús Prada, heredera de Teletica
María Jesús Prada, habló de la maternidad y el trabajo. (Captura YouTube/Captura YouTube)

María Jesús Prada sorprendió al sincerarse sobre lo que le pide a su esposo a la hora de criar a su hijo. La empresaria contó públicamente qué le gusta que él haga como papá y la confesión no pasó desapercibida entre sus seguidores.

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La empresaria y comunicadora participó en una cápsula de 7 Estrellas, donde mostró cómo ha sido la crianza de su hijo Maximiliano, de dos años, junto a su esposo Enrique Martín.

En las imágenes se les ve disfrutando en familia, jugando y riendo con el pequeño, mientras ella contaba algunas de las dinámicas que tienen como papás.

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“Yo le dije a mi esposo, (Enrique Martín), yo necesito que usted por favor sea estricto, porque este chiquito me hace como quiere. Yo estoy perdidamente enamorada”, confesó entre risas.

María Jesús Prada
María Jesús Prada, su hijo y su esposo. (Archivo/La Nación)

Enamorada de su maternidad

María Jesús aseguró que convertirse en mamá le cambió completamente la manera de ver la vida y ahora disfruta mucho más los pequeños momentos.

“Todos los días se vive un día a la vez, un juego a la vez. Uno aprende a medir la vida, los instantes, a través de los ojos de un niño que vive el momento y eso es precioso”, comentó.

La también comunicadora reconoció que combinar la maternidad con el trabajo no ha sido sencillo y que no imaginaba el impacto que ambas cosas tendrían entre sí.

“La maternidad y una carrera profesional siempre van a tener que relacionarse entre sí, pero yo no entendía la magnitud de cómo se afectan entre ellas hasta que no me tocó verlo cara a cara”, expresó.

Según contó, fue hasta ahora, después de dos años, que logró retomar su trabajo a tiempo completo.

María Jesús Prada habla de su etapa como mamá

Cada día más enamorada

María Jesús también habló sobre lo especial que ha sido ver crecer a Maximiliano y descubrir poco a poco su personalidad.

“Cuando empiezan a hablar y uno puede verles la personalidad, empiezas a verlos hacer muecas y si ves rasgos tuyos o de tu mamá, o un gesto de tu esposo, son ciertas cosas que uno va viendo y es que uno los va conociendo más y uno se enamora más”, dijo emocionada.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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