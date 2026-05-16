Heredera de Teletica contó públicamente qué le pide a su esposo en la crianza de su hijo

María Jesús Prada, habló de la maternidad y el trabajo. (Captura YouTube/Captura YouTube)

María Jesús Prada sorprendió al sincerarse sobre lo que le pide a su esposo a la hora de criar a su hijo. La empresaria contó públicamente qué le gusta que él haga como papá y la confesión no pasó desapercibida entre sus seguidores.

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La empresaria y comunicadora participó en una cápsula de 7 Estrellas, donde mostró cómo ha sido la crianza de su hijo Maximiliano, de dos años, junto a su esposo Enrique Martín.

En las imágenes se les ve disfrutando en familia, jugando y riendo con el pequeño, mientras ella contaba algunas de las dinámicas que tienen como papás.

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“Yo le dije a mi esposo, (Enrique Martín), yo necesito que usted por favor sea estricto, porque este chiquito me hace como quiere. Yo estoy perdidamente enamorada”, confesó entre risas.

María Jesús Prada, su hijo y su esposo. (Archivo/La Nación)

Enamorada de su maternidad

María Jesús aseguró que convertirse en mamá le cambió completamente la manera de ver la vida y ahora disfruta mucho más los pequeños momentos.

“Todos los días se vive un día a la vez, un juego a la vez. Uno aprende a medir la vida, los instantes, a través de los ojos de un niño que vive el momento y eso es precioso”, comentó.

La también comunicadora reconoció que combinar la maternidad con el trabajo no ha sido sencillo y que no imaginaba el impacto que ambas cosas tendrían entre sí.

“La maternidad y una carrera profesional siempre van a tener que relacionarse entre sí, pero yo no entendía la magnitud de cómo se afectan entre ellas hasta que no me tocó verlo cara a cara”, expresó.

Según contó, fue hasta ahora, después de dos años, que logró retomar su trabajo a tiempo completo.

María Jesús Prada habla de su etapa como mamá

Cada día más enamorada

María Jesús también habló sobre lo especial que ha sido ver crecer a Maximiliano y descubrir poco a poco su personalidad.

“Cuando empiezan a hablar y uno puede verles la personalidad, empiezas a verlos hacer muecas y si ves rasgos tuyos o de tu mamá, o un gesto de tu esposo, son ciertas cosas que uno va viendo y es que uno los va conociendo más y uno se enamora más”, dijo emocionada.