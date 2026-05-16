Heredera de Teletica contó públicamente qué le pide a su esposo en la crianza de su hijo

María Jesús Prada sorprendió al sincerarse sobre lo que le pide a su esposo a la hora de criar a su hijo. La empresaria contó públicamente qué le gusta que él haga como papá y la confesión no pasó desapercibida entre sus seguidores.
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La empresaria y comunicadora participó en una cápsula de 7 Estrellas, donde mostró cómo ha sido la crianza de su hijo Maximiliano, de dos años, junto a su esposo Enrique Martín.
En las imágenes se les ve disfrutando en familia, jugando y riendo con el pequeño, mientras ella contaba algunas de las dinámicas que tienen como papás.
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“Yo le dije a mi esposo, (Enrique Martín), yo necesito que usted por favor sea estricto, porque este chiquito me hace como quiere. Yo estoy perdidamente enamorada”, confesó entre risas.
Enamorada de su maternidad
María Jesús aseguró que convertirse en mamá le cambió completamente la manera de ver la vida y ahora disfruta mucho más los pequeños momentos.
“Todos los días se vive un día a la vez, un juego a la vez. Uno aprende a medir la vida, los instantes, a través de los ojos de un niño que vive el momento y eso es precioso”, comentó.
La también comunicadora reconoció que combinar la maternidad con el trabajo no ha sido sencillo y que no imaginaba el impacto que ambas cosas tendrían entre sí.
“La maternidad y una carrera profesional siempre van a tener que relacionarse entre sí, pero yo no entendía la magnitud de cómo se afectan entre ellas hasta que no me tocó verlo cara a cara”, expresó.
Según contó, fue hasta ahora, después de dos años, que logró retomar su trabajo a tiempo completo.
Cada día más enamorada
María Jesús también habló sobre lo especial que ha sido ver crecer a Maximiliano y descubrir poco a poco su personalidad.
“Cuando empiezan a hablar y uno puede verles la personalidad, empiezas a verlos hacer muecas y si ves rasgos tuyos o de tu mamá, o un gesto de tu esposo, son ciertas cosas que uno va viendo y es que uno los va conociendo más y uno se enamora más”, dijo emocionada.