Daniel Céspedes le pasó factura a su exjefa de Telenoticias, Natalia Suárez, por algo que nunca olvidó

Daniel Céspedes es ahora presentador del programa 7 Estrellas los jueves por la noche. (Instagram/Instagram)

El periodista Daniel Céspedes aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para revelar una divertida anécdota de sus años en Telenoticias y, de paso, hacerle un inesperado reclamo público a una de sus exjefas.

Todo comenzó porque muchos de sus seguidores querían saber cuándo volverá a aparecer en Buen día, ya que últimamente ha tenido mucha más presencia en 7 Estrellas.

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El comunicador explicó que posiblemente regrese a la revista matutina de canal 7 en agosto, una vez que pase el Mundial, sin dar mayores detalles.

Sin embargo, sabemos que Gabriela Jiménez será una de las enviadas especiales para cubrir la cita mundialista y, mientras tanto, él podría quedarse reforzando el programa de espectáculos.

Después, la conversación tomó un giro inesperado cuando Daniel recordó sus tiempos en la edición matutina de Telenoticias, donde compartió con figuras como Natalia Suárez, Andrés Martínez, Adrián Marín y Yahaira Piña.

Daniel Céspedes hizo fuerte reclamo a su excompañera

Según contó, en aquella época todos debían llegar al canal a las 4:30 de la madrugada, algo que no siempre era sencillo para él, especialmente cuando había partido del Deportivo Saprissa la noche anterior.

“La cosa es que hace algunos años estábamos en la edición matutina de Telenoticias, Natalia Suárez, Andrés Martínez, Adrián Marín, estaba Yaha, que ahora está presentando la matutina, y este humilde servidor. Entrábamos a las 4:30 de la mañana. Había días en los que no sonaba el despertador o jugaba Saprissa a las 8 p.m. y me acostaba tarde. Cinco minutos entraba tarde, una vez perdida”, relató.

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Natalia Suárez renunció a Telenoticias en el 2024 donde era la jefa de la edición matutina.

Pero lo que más sorprendió fue el reclamo que le lanzó directamente a su excompañera Natalia, quien en aquel momento era una de las encargadas de la edición matutina.

“Y Natalia, casi, y eso que es amiga, amiga, casi me llevaba a recursos humanos. O sea, era impresionante. A las 4:32 de la mañana ya iba a hablar con don Lázaro (Malvárez, jefe de información). ¡Increíble, Natalia, increíble!”, dijo entre risas.

Aunque el comentario parecía completamente en tono de vacilón, quedó claro que Céspedes llevaba tiempo guardándose la anécdota para sacarla algún día públicamente.

Natalia Suárez renunció a Telenoticias en febrero de 2024 luego de varios años en el noticiero y, actualmente, trabaja como vocera de un banco nacional.

Mientras tanto, Daniel sigue muy activo dentro de Teletica y cada vez toma más protagonismo en programas de entretenimiento, en los que además suele mostrar una faceta mucho más relajada y bromista que la que tenía en las noticias o en Buen día.