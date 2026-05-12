Periodista Daniel Céspedes habló de los efectos que nunca imaginó sentir al dejar el cigarro

Daniel Céspedes habló con La Teja sobre su lucha para dejar el cigarro. (Instagram/Instagram)

Daniel Céspedes decidió abrir su corazón y hablar sin filtros sobre una de las luchas más personales que ha enfrentado en los últimos años: dejar el cigarro.

En una conversación profunda con La Teja, el periodista reveló cómo pasó de creer que tenía el control sobre el tabaco a darse cuenta de que fumaba hasta dos paquetes diarios y que, prácticamente, cualquier momento de su vida necesitaba estar acompañado por nicotina.

“Llegó un punto donde cualquier actividad tenía que estar acompañada por un cigarro”, confesó.

Daniel recordó que durante mucho tiempo creyó que fumar era algo temporal y que podía detenerse cuando quisiera, pero con el paso de los años la situación cambió por completo.

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El comunicador relató que fumar se volvió parte de absolutamente todo: al levantarse, al cocinar, al salir de la casa, al tomar café, al recibir buenas noticias e incluso durante momentos difíciles.

“Cualquier buena noticia tenía que estar acompañada por un cigarro y cualquier mala noticia todavía más”, recordó.

El periodista confesó que llegó a fumar hasta 40 cigarros diarios. (Instagram/Instagram)

El momento que le abrió los ojos

Daniel explicó que el verdadero golpe de realidad llegó cuando se dio cuenta de que llevaba semanas comprando hasta dos paquetes diarios.

“A veces fumaba 20 o hasta 40 cigarros por día. Ya era un exceso absoluto”, admitió.

Aunque aseguró que siempre existió miedo por las consecuencias que el cigarro podía traerle a su salud, también reconoció que durante años disfrutó fumar y por eso nunca había intentado dejarlo seriamente.

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“Yo nunca había tratado de dejar de fumar porque realmente me gustaba”, confesó.

El periodista explicó que la dependencia no era únicamente física, sino también emocional y hasta ritual.

Salir unos minutos, hacer pausas o simplemente sentarse a pensar eran situaciones que automáticamente relacionaba con fumar.

Incluso, aseguró que una de las partes más complicadas del proceso fue precisamente dejar atrás esos hábitos que sentía tan ligados a su vida cotidiana.

“Era como un luto, porque sentía que estaba dejando ir un espacio importante de mi vida”, expresó.

Daniel también confesó que durante mucho tiempo creyó que el cigarro era una especie de compañero constante, algo que estaba presente en casi todos sus momentos del día.

Sin embargo, poco a poco entendió que la dependencia era mucho más fuerte de lo que imaginaba.

Los cambios físicos que jamás esperaba

“Cualquier actividad tenía que estar acompañada por un cigarro”, recordó Daniel. (Jose Cordero)

A poco más de dos meses de dejar el cigarro, Daniel asegura sentirse completamente distinto.

De hecho, manifestó que comenzó a notar cambios físicos que nunca imaginó experimentar tan rápido.

“Me he sentido físicamente muy bien”, dijo.

Uno de los cambios que más lo sorprendió fue notar que algunos dolores de espalda que lo acompañaban constantemente desaparecieron después de abandonar el tabaco.

El periodista explicó que incluso otras personas que dejaron de fumar le comentaron experiencias similares, algo que lo hizo entender el impacto que el cigarro estaba teniendo en su cuerpo.

Aunque reconoce que el proceso no ha sido sencillo, detalló que ha encontrado apoyo en métodos alternativos como chicles, pastillas y bolsitas de nicotina, herramientas que le han ayudado a controlar la ansiedad y la abstinencia.

Según contó, en Costa Rica todavía hacen falta más opciones y acompañamiento para las personas que quieren dejar de fumar.

“La abstinencia es fuerte y es algo contra lo que hay que luchar”, aseguró.

Daniel considera importante que existan más alternativas médicas y más información para quienes desean abandonar el tabaco, especialmente porque no todas las personas pueden dejarlo de un día para otro.

Su familia se convirtió en su mayor motivación

Daniel confesó que una de las principales razones que lo impulsaron a cambiar fue su familia.

“Lo hago por mi esposa y por mi hija”, aseguró.

El periodista contó que su hija tiene cinco años y todavía no entiende completamente el proceso que atraviesa su papá, pero espera que algún día comprenda el valor de la decisión que tomó.

También aseguró que su esposa ha sido una de las personas más felices desde que dejó el cigarro y que eso le ha dado aún más fuerza para mantenerse firme.

Además, confesó sentirse orgulloso de poder darle un mejor ejemplo a su hija.

Quiso hablar para ayudar a otros

El comunicador explicó que decidió compartir públicamente su experiencia porque sabe que muchas personas atraviesan situaciones similares en silencio.

Daniel recordó que algo parecido ocurrió cuando habló abiertamente sobre ansiedad y salud mental, temas con los que mucha gente se sintió identificada.

Ahora espera que su historia también pueda ayudar a personas que luchan contra la adicción al tabaco y que quizá sienten que no pueden salir de ahí.

“No vale la pena”, afirmó al enviarle un mensaje al Daniel más joven que comenzó a fumar años atrás.

Aunque apenas lleva poco más de dos meses lejos del cigarro, asegura sentirse orgulloso del avance que ha logrado.

“Es una pequeña gran victoria para mí”, concluyó.