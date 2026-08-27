Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana y los memes no perdonaron al Team

El Club Sport Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en fase de grupos luego de no conseguir la victoria por cuatro goles de diferencia que necesitaba para mantenerse con vida, y apenas se confirmó el golpe deportivo comenzó otro partido en las redes sociales.
Como suele ocurrir en el fútbol costarricense cuando uno de los equipos tradicionales atraviesa un mal momento, seguidores de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés llegaron hasta las publicaciones del Team para dejar memes y burlas. Incluso aparecieron comentarios de algunos aficionados florenses.
La eliminación provocó una reacción inmediata y dos figuras terminaron especialmente señaladas: Paulo Wanchope y Jafet Soto.
Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.
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