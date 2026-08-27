Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana y los memes no perdonaron al Team

Aficionados rivales utilizaron la falta de títulos de Herediano en Concacaf como tema para sus memes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Club Sport Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en fase de grupos luego de no conseguir la victoria por cuatro goles de diferencia que necesitaba para mantenerse con vida, y apenas se confirmó el golpe deportivo comenzó otro partido en las redes sociales.

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Como suele ocurrir en el fútbol costarricense cuando uno de los equipos tradicionales atraviesa un mal momento, seguidores de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés llegaron hasta las publicaciones del Team para dejar memes y burlas. Incluso aparecieron comentarios de algunos aficionados florenses.

La eliminación provocó una reacción inmediata y dos figuras terminaron especialmente señaladas: Paulo Wanchope y Jafet Soto.

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)

Herediano quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y los memes aparecieron rápidamente. (Redes Sociales/Redes Sociales)