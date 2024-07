Hermana de Coco Roper le hizo un fuerte reclamo en un vivo de redes sociales

Coco Roper y Linda Liz (Instagram)

Linda Liz, hermana de Nicole “Coco” Roper le hizo un fuerte reclamo en una transmisión en vivo de la creadora de contenido.

Roper sufrió el domingo una situación muy difícil por un problema de salud y este lunes hizo un live en Instagram para contarle a sus seguidores las horas de terror, dolor y angustia que pasó, hecho que no sabía su hermana.

LEA MÁS: Así fue la emergencia médica que vivió Coco Roper este domingo

Durante el live, Roper aseguró que su esposo no la ayudó mucho y que la única persona que sabe cómo funcionan sus medicamentos era su hermana, hecho que hizo que ella la llamara inmediatamente.

“¿Qué fue lo que pasó?, ¿por qué no me llamó? No tenía llamadas perdidas suyas y no contestó cuando la llamé”. Se escuchó su voz abrumada.

Ella respondió que no tuvo tiempo, porque fue el domingo en la noche, hecho que enojó a su hermana porque le contestó: “Mae, pero tenés tiempo para contarle a un montón de seguidores, yo no sabía qué pasaba, fue que metí al live, cuando pasan esas cosas, llámeme”, dijo molesta.

Coco argumentó que no quería asustarla y logró se tranquilizara, al final, en medio de lágrimas, le contó que fue una crisis muy similar a una que le dio en diciembre, pero que la bolsa se destapó y no tuvo que ir al hospital.